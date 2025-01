Nel corso di una significativa cerimonia, è stato consegnato alla biblioteca comunale “Saverio Grande” di Cropani il fondo librario di padre Remigio Alberto Le Pera. Il sindaco Raffaele Mercurio, presidente della biblioteca, ha definito “evento storico” l’acquisizione dei volumi che vanno ad arricchire la biblioteca comunale, diventata irrinunciabile punto di riferimento culturale. Il sindaco Mercurio ha evidenziato fra l’altro l’impegno dell’amministrazione sul fronte cultura, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza. Ha infine ringraziato ciascun componente del Comitato di gestione della biblioteca per il grande impegno profuso, in particolare i volontari che tengono aperta e viva la struttura.

Il segretario della biblioteca, Paolo Dragone, ha illustrato l’interessante lavoro svolto con le componenti del Comitato di gestione Noemi Grano e Rosita Femia, nell’elencazione e catalogazione dei 906 volumi di padre Remigio, trasportati infine con un furgone grazie a Rosario Grano, e il sistema di lavoro messo in atto. Un’esperienza che resterà indelebile. Paolo Dragone ha citato più volte il ricco calendario di eventi culturali portati avanti dalla biblioteca, in particolare in questo lungo periodo di festività: una biblioteca diventata luogo di aggregazione sociale.

La professoressa Rina Le Pera, nipote di padre Remigio, ha evidenziato con commozione il valore umano e culturale dell’evento, auspicando la possibilità di digitalizzare i volumi per essere consultati in tutto il mondo. Ha raccomandato la massima attenzione nella custodia dei volumi. La figlia, Paola Bianco, ha esternato la gioia nel rendere fruibili i libri che da collezione privata diventano un bene pubblico. Libri di cui anche lei si è dovuta privare, dopo avere collaborato alla catalogazione. Il prof. Raffaele Guzzi ha messo in rilievo il ruolo dello studio e della cultura per lo sviluppo delle comunità, ricordando come grazie ai consigli e all’intervento del suo professore di matematica dell’epoca, Gaetano Risoleo, riuscì a continuare gli studi. Ha poi rimarcato l’esiguità di presenze alla cerimonia, ringraziando comunque i promotori anche a nome dei cropanesi assenti. Il dott. Bruno Risoleo, nipote di padre Remigio, ha detto sincere parole di gratitudine per conto dell’intera famiglia, evidenziando il valore culturale dei libri donati, strumenti di crescita: partendo dalla storia del nostro passato, per migliorare la qualità della vita nel presente e nel futuro.

Il Dott. Risoleo ha definito basilare la comunicazione, come “cassa di risonanza” mirata a divulgare a centinaia di migliaia di persone gli eventi più importanti. In chiusura, il responsabile della biblioteca, giornalista Luigi Stanizzi, ha esordito affermando che dalla cella del convento i libri di padre Remigio sono passati alla Famiglia Le Pera e ora, attraverso la biblioteca, passano alla Famiglia-Cropani, alla Famiglia-Mondo perché consultabili da chiunque. Ha aggiunto che probabilmente l’esempio dei Le Pera verrà seguito da altre famiglie che doneranno i loro libri, richiamando l’attenzione sulla necessità di raccogliere e archiviare anche le fotografie cartacee, un inestimabile patrimonio che rischia di essere perduto per sempre. Luigi Stanizzi, dopo avere ricordato i rapporti del frate cappuccino con intellettuali di mezzo mondo, ha infine proposto di fare realizzare una scultura di padre Remigio Le Pera, (i famigliari peraltro conoscono il grande scultore Michele Zaffino), da collocare accanto a quella di padre Giovanni Fiore da Cropani.

Tutti i presenti hanno elogiato l’iniziativa, fra cui gli assessori Giusy Ruffo e Dario Mercurio, Sandra Perfetti, Noemi Grano, Pasquale Capellupo, Saverio Rizzo. Il rappresentante della famiglia Le Pera, Bruno Risoleo, annunciò la donazione dei volumi alla presentazione del libro “Padre Remigio da Cropani (Alberto Le Pera) – La Fede e la Cultura” a cura di Ulderico Nisticò, Paola Bianco e Luigi Stanizzi. Il libro su padre Remigio, distribuito gratuitamente, venne presentato oltre che dagli autori, dal Presidente della Banca Centro Calabria Credito Cooperativo Giuseppe Spagnuolo (che finanziò l’iniziativa editoriale), dal Vicario dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace Mons. Salvatore Cognetti, dal sindaco Raffaele Mercurio, dal parroco padre Francesco Critelli, da fra Gianluca Crudo direttore Lexicon Capuccinum, dalle fini dicitrici Francesca Stanizzi e Valentina Caramuta che per l’occasione diedero lettura di alcuni brani significativi.