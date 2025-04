Dal 23 al 29 marzo 2025, le docenti Patrizia Valente (scuola primaria) e Alessandra Costanzo (scuola dell’infanzia) dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Soveria Mannelli (CZ) hanno partecipato a un’esperienza di Job Shadowing presso il CEIP La Dehesilla di Sanlúcar de Barrameda, un istituto bilingue situato nella provincia di Cádiz, Spagna. Questa esperienza è stata parte del Progetto Erasmus+, che ha coinvolto il Consorzio Erasmus dell’USR per la Calabria nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 per il settore dell’istruzione scolastica.

Uno degli obiettivi principali del progetto è stato l’osservazione dell’insegnamento e dell’approccio pedagogico di questa scuola bilingue, scoprendo metodi didattici innovativi per arricchire il lavoro quotidiano.

Il CEIP La Dehesilla è una scuola che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni.

I primi 3 anni corrispondono nell’organizzazione alla nostra Scuola dell’Infanzia. Dai 6 anni si accede all’equivalente della nostra Scuola Primaria che però prevede 6 livelli dai 6 ai 12 anni.

Nel CEIP La Dehesilla, la giornata scolastica della scuola dell’ infanzia inizia alle 9:00 con il momento di accoglienza e continua con attività didattiche dalle 10:00 alle 11:30. Dopo una breve pausa per la merenda (il campanello è sostituito da una musica!) , i bambini si dedicano a giochi e attività motorie all’aperto, nel giardino della scuola, ambiente molto ampio, curato e recintato. Al rientro, dalle 12:45 e le 13:45 si passa all’ultima attività didattica e alle 14:00 i bambini rientrano a casa.

Grazie alle condizioni e alle circostanze di sicurezza, si pone una grande enfasi sull’autonomia dei bambini, consentendo loro di gestire in modo più indipendente il loro tempo e le loro attività.

La didattica si concentra così su autonomia, iniziativa personale e responsabilità. I bambini hanno l’opportunità di esplorare la natura, prendendosi cura degli animali nel “giardino della naturalezza” giocando liberamente all’aperto, esplorando le proprie capacità motorie in un ambiente naturale. Si occupano anche della cura e della coltivazione di un orto attraverso la costruzione di “buone pratiche” per promuovere l’apprendimento e creare pensiero; attraverso i vari processi e sviluppi dalla semina al raccolto, pongono domande e provano a costruire risposte, dando significato a quello che accade.

L’insegnamento della lingue inglese è una parte centrale del curriculum di questa scuola che si caratterizza per il fatto di essere bilingue sin dalla scuola dell’infanzia; sono presenti assistenti di madre lingua straniera che affiancano i docenti.

Molta importanza viene data all’educazione fisica (anche questa bilingue) e al benessere psicofisico degli alunni: si incoraggiano molto le attività sportive e i giochi che favoriscono uno stile di vita sano ed attivo.

La scuola spagnola si distingue per la realizzazione di percorsi personalizzati per tutti quegli alunni che presentano “un alto potenziale cognitivo”: una classe delle “Eccellenze” in cui si valorizzano le inclinazioni e gli interessi di ogni singolo alunno fornendo loro lo spazio per esprimersi al meglio.

Un plauso per questa scelta didattica che rivoluziona il concetto di “scuola”, rendendo il termine più dinamico e flessibile.

Ciò che ha colpito maggiormente le docenti è stata l’accoglienza calorosa da parte di tutto il personale in special modo del direttore Victor e del suo vice Javier giovani professionisti con profonde doti umane; anche tutti gli alunni hanno accolto le docenti con calore curiosi di sapere qualcosa sulla nostra realtà scolastica.

L’interazione con tutta la comunità educante, ha permesso di osservare come l’approccio educativo del CEIP La Dehesilla, favorisca una grande spontaneità e un forte desiderio di esplorare. In tutte le classi regna un clima sereno e collaborativo, si incoraggia molto l’uso di metodologie didattiche attive come il lavoro di gruppo, il circle time, il tutoring e l’apprendimento basto su compiti aiutando gli alunni a sviluppare abilità di collaborazione, di problem solving e pensiero critico.

L’incontro con una realtà educativa diversa non solo ha arricchito il bagaglio professionale delle docenti, ma ha alimentato l’entusiasmo per la professione rinnovando la voglia di sperimentare nuove metodologie, di confrontarsi con altre realtà educative , di condividere e trasferire le migliori pratiche didattiche nelle realtà scolastiche calabresi.

Il soggiorno è stato una vera e propria scoperta, un’occasione unica per acquisire nuove pratiche pedagogiche e per confrontarsi con un sistema educativo che ha offerto molteplici spunti di riflessione. Le attività sono state un valido modo di espandere il network delle docenti, ottenere nuove intuizioni sul lavoro e sulla formazione prendendo quanto di meglio dai partner esteri per un ulteriore passo verso la dimensione europea dell’insegnamento/apprendimento.

Tornando in Calabria, le docenti dichiarano: ”Ci sentiamo più motivate e pronte a trasferire quanto di buono abbiamo osservato. Questo progetto Erasmus+ ci ha permesso di evolvere professionalmente offrendoci una prospettiva internazionale sul nostro lavoro, un elemento di continua crescita.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al CEIP La Dehesilla per l’incredibile ospitalità e accoglienza che ci è stata riservata. Ogni membro del personale scolastico ci ha fatto sentire parte della loro comunità, rendendo l’esperienza ancora più significativa. Un grazie particolare va alla nostra dirigente, la Dottoressa Teresa Pullia, che ha creduto fin dall’inizio in questa iniziativa e ha supportato con entusiasmo il nostro progetto, permettendoci di intraprendere questo percorso con determinazione. La sua ampia visione e il suo incoraggiamento quotidiano sono stati determinanti per la realizzazione di questa opportunità di crescita professionale e personale. Un grazie particolare va anche ai nostri alunni che con i loro video e le videochiamate con i loro coetanei spagnoli, ci hanno accompagnati rafforzando in noi l’impegno e il desiderio di costruire per loro e, con loro esperienze educative sempre più aperte e internazionali”.