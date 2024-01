A Soveria Mannelli presso la sala convegni della Casa delle Idee “Gerardo Marotta (ex mercato coperto) si è tenuto l’incontro fortemente voluto dagli studenti dell’Istituto Tecnico Industirale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Costanzo” intitolato: “Dal disastro della Fiumarella, all’ammodernamento della ferrovia Cosenza Catanzaro”.

L’iniziativa guidata da Giovanni Petronio, autore di due edizioni del libro “I ragazzi della Fiumarella” che hanno raccontato nel dettaglio cosa accadde in quel maledetto 23 dicembre del 1961, e che ben conosce l’argomento, è stata suddivisa in due fasi. La prima fase ha visto approfondire il tema del disastro ferroviario che il 23 dicembre 1961 colpì pesantemente il nostro territorio, in particolare Decollatura con 31 vittime su 71, quasi tutti studenti.

Dopo i saluti del sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, che ha apprezzato l’iniziativa, ha preso la parola la dirigente, Maria Francesca Amendola che ha ringraziato i suoi studenti per la sensibilità dimostrata.

Di seguito è intervenuto l’ex dirigente scolastico, Raffaele Anania, origindario di Adami di Decollatura che ha ricordato con tanta difficoltà e dolore, a monito di tutti, gli istanti precedenti al deragliamento: l’alta velocità del mezzo, le urla drammatiche di dolore, la sofferenza di aver perso i suoi compagni di scuola. Annaia fu uno dei 27 soppravvissuti, che dopo 60 anni per la prima volta ha sentito la necessità di parlare, di rendere pubblico l’immenso dramma vissuto. Tra un video e un altro hanno fatto da collante le riflessioni del giovane Andrea Flocco, che ha posto l’attenzione sull’etica della responsabilità che ognuno dovrebbe avere, soprattutto chi decide.

Dopo circa un’ora è iniziata la seconda parte della manifestazione interamente dedicata ai lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, fulcro vitale di collegamento per le aree interne. È subito intervenuto, in diretta video, l’amministratore unico di ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro il quale ha evidenziato che le vittime della Fiumarella non verranno mai dimenticate e che si sta lavorando alacremente ad ammodernare i 113 km della Cosenza-Catanzaro, che da qui ai prossimi anni verrà velocizzata. Anche a livello di materiale rotabile molto verrà fatto, infatti sulla linea viaggeranno vettori tecnologici a idrogeno. Il sindaco di Scigliano, Raffaele Pane, referente per il trasporto pubblico locale nelle aree del Reventino – Savuto, ha chiarito che il rilancio della ferrovia potrà portare a un rinnovato sviluppo di tutto il comprensorio interno. Un territorio in grosse difficoltà, ma che non vuole arrendersi.

La memoria, dice Petronio, è un esercizio perenne che non può essere fermato, deve andare avanti, perché il passato sia un insegnamento a fare meglio, a fare bene.