Pubblichiamo di seguito un Comunicato Stampa del Coordinamento Calabria per la Palestina a seguito dell’assemblea che si è tenuta nell’aula liberata dell’UNICAL:

Oltre un centinaio di persone ieri, domenica 14 settembre, all’Università della Calabria (nell’Aula studio liberata) si sono riunite per la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. I numerosi interventi che si sono succeduti hanno ribadito l’importanza di rilanciare la mobilitazione nelle prossime settimane, al fianco della Global Sumud Flotilla, ma soprattutto per la Palestina, contro il genocidio in corso e contro tutte le complicità delle nostre istituzioni, specialmente governi e università. Fra gli attivisti, presente anche Vincenzo Fullone, cofondatore di Ain media Gaza e membro della Global Sumud Flotilla, che ha lanciato la proposta di una flotta dell’umanità, un continuo viaggio di navi verso le coste palestinesi fino alla rottura dell’isolamento e all’apertura di un corridoio umanitario via mare.

La missione della Global Sumud Flotilla ha riacceso gli animi della solidarietà internazionale e puntato nuovamente i riflettori di tutto il mondo sul genocidio in Palestina, ormai giunto alla “soluzione finale” con l’evacuazione forzata della città di Gaza.

Lo hanno già detto le piazze di tutta Italia: quando le barche della Flotilla arriveranno nei pressi di Gaza, se saranno bloccate dall’esercito israeliano, bisognerà bloccare tutto! Per rimuovere il blocco marittimo illegale su Gaza, per fermare genocidio e devastazione!

In attesa di conoscere gli sviluppi della missione della Sumud Flotilla, dunque anche con la flessibilità di adattarsi a novità eventuali, sono state individuate alcune prime date di mobilitazione: martedì 16 settembre h18 al porto di Roccella Jonica (RC), per salutare la barca Brucaliffo in partenza verso Gaza con la Freedom Flotilla Italia e l’attivista del CSOA Cartella Nando Primerano, che si imbarcherà con essa alla volta della Palestina; lunedì 22 settembre in piazza a Cosenza, per una mobilitazione forte e determinata in occasione dello sciopero generale promosso da USB e dagli altri sindacati di base.

Nell’assemblea sono emerse diverse proposte di mobilitazioni territoriali da moltiplicare nelle prossime settimane. Parte da qui un percorso, una mobilitazione generale che sappia urlare l’opposizione sociale al genocidio, alle logiche di guerra e ai piani di riarmo.