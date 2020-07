Oltre a far scoppiare ieri sera la festa nella città pitagorica, andata avanti fino a notte fonda, il ritorno in serie A del Crotone è stato accolto con soddisfazione anche a livello istituzionale.

“La Calabria torna in ‘serie A’ e questo è un meraviglioso segnale di speranza per la ripartenza della nostra regione. Il risultato straordinario ottenuto dalla squadra pitagorica deve inorgoglire tutti i calabresi, superando ogni campanilismo”. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, in rappresentanza dell’assemblea di Palazzo Campanella.

“E’ una vittoria – ha aggiunto ancora Tallini – che appartiene tutta alla insuperabile tifoseria rossoblu che non ha mai fatto mancare il suo sostegno al mister Stroppa e ai suoi ragazzi. La serie A, con il suo indotto economico, porterà solo del bene alla città di Crotone che in ogni campo, sociale, economico, culturale, deve riprendersi un ruolo di protagonista in Calabria”.

“La promozione in A del Crotone e quella in B della Reggina – conclude – testimoniano la vitalità del calcio calabrese. Il mio augurio che anche gli altri storici club della Calabria, il Catanzaro e il Cosenza, quest’ultimo ancora in piena lotta salvezza nel campionato cadetto, in particolare, possano nella prossima stagione centrare risultati altrettanto importanti e tornare ai vertici del calcio italiano”.