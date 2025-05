E’ programmata la tanto attesa cronoscalata Parenti-Bocca di Piazza, un evento che ormai rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di ciclismo e per la comunità locale. L’evento, previsto per la giornata del 18 maggio 2025, è giunto ormai alla quarta edizione è organizzato dall’ASD AbraCalabria, che quest’anno decide di rivedere il percorso rendendolo più duro ma allo stesso tempo più spettacolare.

La cronoscalata non è solo una sfida sportiva, ma anche l’obiettivo di valorizzare il territorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di sfidarsi in un contesto naturale di grande bellezza. Ogni anno sono centinaia i ciclisti che si iscrivono per affrontare il percorso, che parte dal centro del comune di Parenti, snodandosi tra le diverse contrade e concludendosi a Bocca di Piazza, siamo sull’altopiano silano in provincia di Cosenza.

La gara sarà prova unica del Campionato Regionale Cronoscalata, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, attirerà sicuramente i migliori atleti della Regione, pronti a competere per l’assegnazione del titolo e della maglia da campione regionale.

Sono diverse le aziende locali che hanno riconosciuto l’importanza dell’evento, come volano per la promozione del territorio, delle sue peculiarità e dello sport in generale, sostenendo lo stesso: Lo sport per il territorio e il territorio per lo sport.

Per poter disputare tale competizione, sarà sospesa la circolazione sul tratto di strada da Parenti fino a Bocca di Piazza, dalle 8.00 fino a fine manifestazione, intorno alle 12.00. Dopo di che ci si sposterà nel centro di Bocca di Piazza, dove sarà effettuato il Cerimoniale di Premiazione.

Non si tratta solo di una gara sportiva, ma di un’occasione per celebrare la passione per il ciclismo e la bellezza del territorio calabrese, della valle del Savuto, coinvolgendo l’intera comunità in una giornata di sport, natura e aggregazione.