“Corri Anywhere per il Diritto alla Felicità” è lo slogan promosso dalla nota Fondazione Dynamo Camp, che per il ventesimo anno promuove una maratona atta a raccogliere fondi destinati a migliorare la qualità della vita dei bambini e dei ragazzi affetti da patologie gravi e croniche. Un evento benefico e al contempo divertente, un’occasione per creare aggregazione tra i giovani e le loro famiglie, che anche quest’anno viene promossa in modalità Anywhere: ciò comporta la possibilità di aderire da ogni parte dello Stivale, correndo in gruppi composti da quattro maratoneti (dilettanti e non) la propria “tappa”.

Il comune di Decollatura ha deciso di raccogliere il testimone e grazie all’impegno profuso da Marialetizia Gentile ha organizzato una personalissima tappa che prenderà il via e si chiuderà in Piazza Perri, percorrendo le strade principali del paese: Via V. Veneto, Viale Stazione, Via Iuliano, Via Sorbello, Via G. D’Annunzio, Piazza della Vittoria. Una decisione che la giovane mamma ha preso di getto, senza pensare alla sua inesperienza in materia di organizzazione di kermesse, dettata da ragioni ben più nobili della popolarità fine a sé stessa.

“Il compito di noi familiari che viviamo la “diversità” dei nostri figli è quello di volgere al meglio la loro situazione, regalando loro un futuro migliore. La maratona promossa da Dynamo Camp ha rappresentato in tal senso la molla, un punto di partenza” ha confessato Marialetizia, che ha trovato nell’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Settore Giovanile Pugilato della Polizia di Stato di Roma Giulia Chiodo un’alleata vincente per poter dare forma a questo progetto.

La maratona Corri Anywhere nasce con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare dei City Camp sparsi in tutta Italia in modo da poter rendere fruibile al maggior numero di famiglie possibili la Terapia Ricreativa per i propri ragazzi. In cosa consiste questo particolare approccio terapeutico lo spiega proprio la promotrice della tappa decollaturese della maratona. “La Terapia Ricreativa è un approccio scientifico che consiste nell’affrontare la disabilità e la malattia concentrandosi sulle potenzialità dei bambini e degli adolescenti che ne sono affetti – specifica la Gentile – Le potenzialità di ogni soggetto vengono sperimentate attraverso attività divertenti, inclusive e sfidanti. Sottoponendosi a questa terapia, i ragazzi ritrovano la fiducia in sé stessi: gli effetti positivi di tale approccio sono stati riscontrati e sono durevoli nel tempo”.

Un’iniziativa che si propone di raggiungere un traguardo ambizioso e che ha incontrato non solo il sostegno dell’Amministrazione Comunale capitanata da Raffaella Perri, ma anche l’appoggio delle principali società sportive e non presenti su suolo decollaturese e non solo: Polisportiva Audace Decollatura, Società Bocciofila Adami, Pallavolo Decollatura, ASD Libera Danza e Fitness, Moving Emotions e Discovering Reventino. E’ possibile contribuire concretamente alla realizzazione di questi Camp non solo prendendo parte alla maratona il prossimo 3 aprile, ma anche elargendo una donazione libera, magari aderendo alla campagna di fundraising avviata in rete da Marialetizia.

“La maratona promossa da Dynamo Camp è il primo mattone per poter magari creare in futuro una rete di supporto con altri genitori al fine di poter far rispettare i diritti di questi ragazzi, fornendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno, tutto ciò che lo Stato può e deve mettere a loro disposizione – conclude Marialetizia Gentile che auspica che molte famiglie con figli affetti da disabilità prendano parte alla maratona promossa da Dynamo Camp – per poter correre uniti indossando la stessa t-shirt che ci renderà tutti uguali per un giorno!”.