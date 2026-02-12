Un gesto di generosità da parte dell’associazione di Lamezia Terme “Spettacolari APS” che ha ricevuto da uno sponsor, nei giorni scorsi, una straordinaria donazione da parte di uno sponsor di una enorme fornitura di lampadine a basso consumo per l’illuminazione domestica e che, a sua volta, ha deciso di distribuirle a titolo gratuito, alle comunità, diffondendo il messaggio socio-umanitario “Basta Odio – Accendiamo una Speranza”.

Un carico di diecimila lampadine è già partito per l’Ucraina, mentre per tutti i comuni della Calabria, Spettacolari ha messo e mette a disposizione ben 2500 lampade.

Nel Reventino ha risposto a questo messaggio volto a sensibilizzare su questo tema, l’Amministrazione di Decollatura con la sindaca Raffaella Perri che ha ricevuto (come testimoniano le foto con il presidente Sirianni e il giornalista lametino Giovanni De Grazia) il carico e che provvederà, nei prossimi giorni, a organizzare una giornata dedicata e distribuire le lampadine di diverso formato. Atto di cui provvederemo, naturalmente ad informarvi.

Per tutti coloro che fossero interessati a ricevere la donazione, possono chiamare il presidente dell’associazione lametina, Maurizio Sirianni al 3355882411.