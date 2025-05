Si è conclusa ieri, sabato 10 maggio, la III edizione del SEVERE ASTHMA, il convegno dedicato alla forma di asma severa organizzato dal dott. Dott Salvatore Lombardo responsabile del l’ambulatorio dedicato alle forme di asma grave dell’ospedale di Lamezia Terme.

In questa edizione si è fatto il punto delle terapie biologiche in uso attualmente e dei risultati raggiunti con i responsabili dei centri principali sul territorio:

Dott.ssa G. Procopio per l’università di Catanzaro,

Dott.ssa A. Cancelliere per il centro di Chiaravalle,

Dott. G. Rago del centro di Cosenza,

Dott. S. Tripodi per il centro di Reggio Calabria

ed ovviamente il Dott. S. Lombardo per il centro di Lamezia.

Le novità in arrivo in tema di terapie biologiche invece sono state presentate dal Prof. C. Pelaia dell’università Magna Grecia di Catanzaro.

Una sessione è stata dedicata all’ambiente ed all’impatto dei pollutanti ambientali sulla salute umana con due relazioni dell’Ing. P. Samele e della Dott.ssa A. Gioffrè dell’INAIL di Lamezia Terme.

Le ultime relazioni hanno riguardato:

le patologie concomitanti con l’asma severo di cui ha parlato il Dott. G. Barbuto di Vibo Valentia;

la poliposi nasale di cui ha parlato il dott. G. Bava;

il ruolo della medicina del territorio di cui ha parlato il Dott. A. Capano.

Il convegno è stato molto apprezzato per i temi trattati, dalla platea dei presenti rappresentata da medici di medicina di famiglia, infermieri e pneumologi, intervenuti dal lametino, dal vibonese e dal basso tirreno cosentino, a dimostrazione di quanto il lavoro di formazione ed informazione che da tempo viene svolto dal Dott. Lombardo in questi territori, stia creando una rete di interesse sempre maggiore verso una patologia importante, sottodiagnosticata e non trattata adeguatamente.

Alla conclusione dei lavori il Dott. Lombardo ha dato appuntamento per la IV edizione nel maggio 2026 a tutti i presenti con la promessa di dare contezza delle novità terapeutiche e diagnostiche in arrivo.