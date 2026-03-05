​Lamezia Terme – Il prossimo 6 marzo, alle ore 9:30, l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora-Don Milani” ospiterà l’evento “Chiediti se sono felice”, un progetto scolastico dedicato alle problematiche adolescenziali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo ambizioso di fornire strumenti concreti per “capire, affrontare e superare” le sfide emotive e sociali che i giovani si trovano a vivere oggi. Ideato da Alfonso Toscano (presidente dell’Associazione “Il Dono”) e dalla prof.Ssa Annamaria Stanganelli (già Garante della salute della Regione Calabria), l’incontro si propone come un momento di riflessione profonda, partendo dal presupposto che le fragilità non vadano nascoste, ma ascoltate come “storie vere per trovare la felicità”.

I lavori saranno aperti dai saluti del dirigente scolastico Giuseppe De Vita e vedranno la partecipazione di un panel multidisciplinare di esperti pronti a dialogare con gli studenti su temi di stretta attualità: Martina Drago (commissario capo tecnico psicologo della Polizia di Stato) approfondirà il rapporto tra apparenza e realtà nel gruppo dei pari; Pierpaolo Trapuzzano (dirigente Uadm Calabria 2 Catanzaro) tratterà la tutela dalle dipendenze, mentre Jessica Bronzoni (dirigente medico chirurgia dei trapianti dell’Azienda ospedaliera universitaria Pisana) offrirà un punto di vista scientifico e umano.

Seguirà l’intervento di Elena Sodano (presidente Fondazione RaGi) che parlerà della gestione del caos emotivo, mentre Serenella Galeno racconterà la toccante storia di “Pino, il bambino diventato uomo in un manicomio”. Concluderà l’incontro Angelina Ianchello (assistente sociale) che porterà la testimonianza diretta delle comunità terapeutiche. L’evento sarà moderato dalla giornalista Luigina Pileggi,