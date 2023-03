Tanti gli alunni, pochi i posti a sedere. Non tornano i numeri su una corriera per studenti che copre la tratta tra Petronà e Sersale, passando per Cerva, trasportando ogni mattina gli studenti delle scuole superiori.

Il mezzo di trasporto consta di 50 posti, gli alunni sono però almeno 70: va da sé che almeno quindici-venti studenti devono viaggiare in piedi. Il disservizio non lascia indifferente la politica locale. Il primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti:

“La problematica relativa al trasporto su autobus da Petronà, passando da Cerva arriva a Sersale, sta provocando notevoli disagi ormai da mesi. L’Autobus che parte da Petronà si riempie già prima di arrivare nel nostro Comune con la normale conseguenza di non consentire ad oltre 20 studenti di Cerva di trovare posto a sedere rimanendo a sostare in piedi e con tutti i rischi che ne potrebbero derivare anche in caso di una semplice frenata. La questione, più volte sollevata con i genitori degli studenti, è rappresentata anche telefonicamente alla ditta di trasporti interessata, ma, ad oggi, non vi è stata soluzione alcuna.

Come primo cittadino, a tutela degli studenti del mio Comune, provvederò ad inoltrare una richiesta al Ministero dell’Istruzione, alla Prefettura di Catanzaro e una nota ditta di trasporti, per far aggiungere una nuova corsa che da Petronà porti a Sersale passando da Cerva. Si confida in una pronta risoluzione della problematica in quanto, pur conoscendo le difficoltà nell’organizzazione dei trasporti, è necessario garantire agli studenti i collegamenti con le sedi scolastiche, in condizioni di distanziamento sociale e sicurezza.”

La protesta è sostenuta anche dal primo cittadino di Sersale Carmine Capellupo che ha inviato analoga lettera di protesta alla stessa azienda di trasporti.