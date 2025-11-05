Il comune di Cerva (CZ) si prepara a festeggiare uno dei suoi simboli più autentici: la castagna. Venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, la cittadina ospiterà la nuova edizione della “Festa della Castagna”, un evento promosso dal Comune di Cerva in collaborazione con la Regione Calabria, la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe e altri enti territoriali, nell’ambito del progetto finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3.1.

La manifestazione si aprirà venerdì 7 novembre con un’uscita didattica guidata al Castagno del Cielo e una passeggiata nell’anello degli alberi secolari, un percorso naturalistico pensato per gli studenti degli istituti scolastici di Cerva. Sarà un’occasione per conoscere da vicino la straordinaria biodiversità del territorio e riscoprire il valore educativo del contatto con la natura.

Il giorno successivo, sabato 8 novembre, alle ore 16:30, il Museo della Castagna ospiterà il convegno dal titolo “Il castagno tra benessere e bellezza”, moderato dalla prof.ssa Anna Palma Iervasi.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno esperti e studiosi di diverse discipline:

Stefano Alcaro , professore ordinario di Chimica Farmaceutica e presidente del CdL in Farmacia dell’UMG di Catanzaro, che illustrerà la valorizzazione scientifica della Castanea sativa come prodotto tipico del territorio;

Antonio Scalise , dottore forestale, con un intervento su “La castanicoltura e prospettive per il futuro”;

Carmine Lupia , agronomo e botanico, che parlerà dei “Boschi e castagneti tra cultura e bellezza”;

Giosuè Costa , professore associato di Chimica degli Alimenti all’UMG di Catanzaro, con una relazione sui composti chimici del castagno e le loro potenzialità;

Giancarlo Statt, biologo farmaceutico dell’Università della Calabria, approfondirà il tema “Boschi, castagneti e servizi ecosistemici”.

A seguire, dalle ore 18:30, in Piazza della Vittoria, spazio ai sapori d’autunno con le degustazioni autunnali curate dai ristoranti locali Il Baroncinio e Sant’Anna, accompagnate dal Caffè Montano.

La Festa della Castagna di Cerva 2025 si conferma così un appuntamento che unisce scienza, tradizione e gusto, valorizzando uno dei frutti simbolo della Calabria e del suo paesaggio montano.