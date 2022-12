Continuano i disagi, ormai all’ordine del giorno, sul tratto autostradale tra Cosenza, Rogliano e Altilia-Grimaldi. Dal tardo pomeriggio, per diverse ore, pochi chilometri sono diventati l’incubo degli automobilisti letteralmente imbottigliati tra Cosenza e Rogliano, con ulteriori criticità anche in direzione Altilia-Grimaldi.

E’ un vero e proprio paradosso con cantieri letteralmente interminabili. Lavori continui che sembrano non finire mai. Ormai questo tratto farebbe invidia anche alla tela di Penelope, ricordiamo cucita e poi disfatta in attesa del ritorno di Ulisse. Non è una metafora, bensì una realtà consolidata per diversi tratti dell’autostrada calabrese.

Segnaletica da Far West per molti automobilisti/ L’autostrada farebbe invidia anche alla Tela di Penelope.

“Basta! La Procura dovrebbe intervenire, questa situazione è diventata paradossale“, ci racconta Antonio, durante una telefonata alla nostra redazione. “Siamo alla frutta, o meglio forse anche al prosecco”, afferma Osvaldo. “Ogni giorno per percorrere 12 chilometri è una lotta continua“, ci confida Leandro. “La segnaletica è letteralmente da Far West, ci vorrebbe una patente speciale per transitare in sicurezza nei tratti tra Cosenza, Rogliano e Altilia“, e quanto affermato da Simone.

Il traffico, in forte aumento per il periodo natalizio, ad onor di cronaca, ha fortemente marcato una problematica che ormai va avanti da anni.

