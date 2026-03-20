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Il Catanzaro Vinyl Market torna ad animare il centro storico del capoluogo calabrese con la sua settima edizione, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo presso la Casa delle Culture del Palazzo Provinciale di Catanzaro, dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito.

Nel corso degli anni l’iniziativa – patrocinata dall’amministrazione provinciale di Catanzaro – si è consolidata come uno dei momenti più attesi dagli appassionati di musica e collezionismo, diventando un appuntamento fisso ed un punto di riferimento annuale per collezionisti, operatori del settore e semplici curiosi. Un evento che, edizione dopo edizione, ha saputo crescere e attirare un pubblico sempre più ampio, contribuendo a creare e a rafforzare quello che è soprattutto uno spazio di incontro e condivisione. Un brand, nato grazie all’intuizione di Pietro Lo Scavo con Semplicemente Dischi, che partito da Catanzaro si è allargato in poco tempo alla Calabria fino a diventare di portata nazionale: il Vinyl Market Italia. Una rete di fiere che, grazie alla collaborazione con le organizzazioni già presenti sui territori, mette insieme i migliori espositori da Nord a Sud, con l’obiettivo di creare una comunità coesa ed un’identità riconoscibile e originale.

Per la nuova edizione di Catanzaro ci sarà non solo una full immersion nel mondo del disco, perché oltre alla dimensione musicale, la manifestazione rappresenta anche un importante momento di aggregazione sociale, capace di portare nel cuore della città visitatori, appassionati e operatori provenienti da tutta la Calabria e oltre, con un positivo ritorno anche in termini di promozione e vitalità per il territorio.

Il pubblico potrà esplorare una ricca selezione di vinili, LP, 45 giri, mix e CD, tra rarità, ristampe e titoli ricercati proposti da espositori specializzati. Accanto ai dischi non mancheranno poster, gadget, materiale promozionale e memorabilia originali che raccontano la storia della musica e l’immaginario che ruota attorno.



Il Catanzaro Vinyl Market offrirà un panorama sonoro estremamente ampio, con proposte che attraversano epoche e stili: dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal blues al punk, fino a funk, soul, techno, elettronica, rap e hip hop, senza dimenticare metal e dance. Un mosaico musicale che riflette la varietà e la ricchezza della produzione discografica internazionale. Una nuova opportunità, dunque, per riscoprire il valore culturale del disco in vinile, un supporto che negli ultimi anni ha conosciuto una significativa rinascita e che continua a conquistare nuove generazioni grazie alla suggestione del suono, alla cura grafica e alla simbiosi che riesce ad instaurare con gli ascoltatori.