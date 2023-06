Oggi venerdì 2 giugno in occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si svolgerà la cerimonia celebrativa, a partire dalle ore 10.00 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Matteotti a Catanzaro. Dopo l’Alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e i saluti delle autorità civili e militari, la manifestazione proseguirà, alle ore 11.00, presso il Teatro Politeama “Mario Foglietti” in Via Jannoni, dove il Prefetto procederà alla consegna, ai congiunti, di cinque Medaglie d’Onore alla memoria, concesse dal Presidente della Repubblica a ” cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto e per l’economia di guerra”.

A seguire, verranno insigniti, con la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, tredici cittadini della provincia di Catanzaro, che si sono distinti “ nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Tra i decorati anche tre valorosi rappresentanti dell’area del Reventino: i signori Giuseppe Marasco di Decollatura e Salvatore Salerno di Cropani, deportati e internati nei lager e il Luogotenente del carabinieri, Vincenzo Sanseviero di Cropani.

Il momento celebrativo nel Teatro sarà accompagnato dalle esibizioni musicali di scolaresche rappresentanti di istituti cittadini e della provincia che eseguiranno :

– gli Inni Nazionale ed Europeo, rispettivamente ad apertura e chiusura della cerimonia, da parte dei ragazzi del “Coro Arcobaleno” dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro-Sud;

-il primo intermezzo musicale sarà eseguito al violino da una alunna dell’Istituto “E. Ferrari” di Chiaravalle, che suonerà il brano musicale colonna sonora del film “La Vita è Bella”;

– altri due intermezzi musicali saranno eseguiti dall’Orchestra e Coro del Liceo Musicale “T. Campanella” di Lamezia Terme, che suoneranno l’Intermezzo Sinfonico dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni ed il Valzer n. 2 di Shostakovic.

In concomitanza con la ricorrenza del 2 giugno nel corso della mattinata saranno esposti, in piazza Prefettura, i mezzi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, mentre, già dalla giornata di domani, alcune vetrine di Corso Mazzini ospiteranno l’esposizione di divise e cimeli dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco. Alle ore 18.30, in Piazza Matteotti, un militare dell’Esercito Italiano ed un Carabiniere procederanno all’ammaina Bandiera Italiana ed Europea, che segnerà il termine delle celebrazioni.

Medaglie d’Onore alla memoria: SIG. CARMINE DE LEO DI CATANZARO, SIG. DOMENICO IOZZO DI CHIARAVALLE, SIG. GIUSEPPE MARASCO DI DECOLLATURA, SIG. ASSUNTO MASI DI AMATO , SIG. SALVATORE SALERNO DI CROPANI

Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana: AVVOCATO DEMETRIO BATTAGLIA DI CATANZARO, APPUNTATO SC. C.C. SIG. FRANCESCO CALIO’ DI CARAFFA, LUOGOTENENTE C.C. DOTT. MAURO CHIRIACO DI CATANZARO, DOTT. SILVESTRE COCO DI CATANZARO, ASSISTENTE POL.PEN. SIG. DARIO ESPOSITO DI MONTEPAONE, MARESCIALLO C. CC. BERTOLDO MENNITI DI GUARDAVALLE, COMMISSARIO C. P.S. DOTT. FRANCESCO MORELLI DI LAMEZIA T., PROFESSOR PASQUALE ANNUNZIATO PIPICELLI DI SOVERATO, PRIMO AVIERE C. A.M. SALVATORE PALAZZO DI LAMEZIA T., APPUNTATO SC. CC. GIANLUCA SALADINO DI LAMEZIA T., LUOGOTENENTE C.S. CC. VINCENZO SANSEVIERO DI CROPANI