Un fenomeno in grande espansione il Padel, sport che nel Reventino ha già acquisito una propria dimensione e, grazie al Circolo Tennis Soveria Mannelli e al Club Padel e Tennis del presidente Fortunato Pingitore di Carlopoli, ha concluso la sua quarta edizione in quel di Carlopoli dove, qualche anno addietro, è stato inaugurato un campo per la pratica di questa nuova disciplina; fra l’altro unico nel territorio. Un’edizione significativa quella 2025, per altri due motivi: è stata la prima messa in piedi con l’autorizzazione della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) ed è arriva subito dopo l’organizzazione della 52esima edizione del Torneo di Tennis di Ferragosto ad Altomonte. Il delegato FITP provinciale, nonché presidente del Circolo Tennis Soveria Mannelli, Emilio Marasco, con soddisfazione ha anche preannunciato “La realizzazione, nel 2026, di ben due campi di Padel coperti a Soveria Mannelli che, con quello già esistente a Carlopoli, catalizzeranno, ulteriormente, l’attenzione su questo bellissimo sport”.

Merito dello storico sodalizio soveritano, ma anche del comune di Carlopoli, guidato da Emanuela Talarico, che ha creduto molto, fin dall’inizio, nello sport in generale e in quello in questione in particolare. A testimonianza di quello che scriviamo c’è, infatti, anche il progetto, ormai prossimo alla realizzazione, del nuovo stadio in grado anche di ospitare altre manifestazioni di altro genere.

Il 4° torneo di Padel Città di Carlopoli va in archivio, ma non va in archivio la spinta verso questa pratica agonistica che annovera sempre più appassionati e simpatizzanti. Volendolo paragonare ad un vino, il Padel può essere considerato più giovane e frizzante rispetto al più strutturato e corposo tennis che pure, grazie ai vari Sinner, Berrettini, Paolini sta riprendendo nuovo vigore.

Per la cronaca, infine, il torneo di doppio maschile è stato vinto dalla coppia di Soveria composta da Giovanni Colistra e Emilio Marasco che ha battuto in finale, con il punteggio di 42 40, la coppia di Colosimi formata da Giuseppe Mirabelli e Gianbattista Zanetti.