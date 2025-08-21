Un fenomeno in grande espansione il Padel, sport che nel Reventino ha già acquisito una propria dimensione e, grazie al Circolo Tennis Soveria Mannelli e al Club Padel e Tennis del presidente Fortunato Pingitore di Carlopoli, ha concluso la sua quarta edizione in quel di Carlopoli dove, qualche anno addietro, è stato inaugurato un campo per la pratica di questa nuova disciplina; fra l’altro unico nel territorio. Un’edizione significativa quella 2025, per altri due motivi: è stata la prima messa in piedi con l’autorizzazione della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) ed è arriva subito dopo l’organizzazione della 52esima edizione del Torneo di Tennis di Ferragosto ad Altomonte. Il delegato FITP provinciale, nonché presidente del Circolo Tennis Soveria Mannelli, Emilio Marasco, con soddisfazione ha anche preannunciato “La realizzazione, nel 2026, di ben due campi di Padel coperti a Soveria Mannelli che, con quello già esistente a Carlopoli, catalizzeranno, ulteriormente, l’attenzione su questo bellissimo sport”.
Il 4° torneo di Padel Città di Carlopoli va in archivio, ma non va in archivio la spinta verso questa pratica agonistica che annovera sempre più appassionati e simpatizzanti. Volendolo paragonare ad un vino, il Padel può essere considerato più giovane e frizzante rispetto al più strutturato e corposo tennis che pure, grazie ai vari Sinner, Berrettini, Paolini sta riprendendo nuovo vigore.