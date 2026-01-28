Non basta sapere quanto si gioca per capire l’impatto del gioco d’azzardo sui territori. Una regione più popolosa o più ricca può registrare volumi elevati semplicemente perché ha più abitanti e più reddito. Per questo, Imiglioricasinoonline.net (Imco) ha realizzato un’analisi che cambia prospettiva: misura quanto le perdite nette da gioco online incidono sul reddito disponibile delle famiglie, regione per regione.

Il risultato evidenzia un’Italia divisa: l’incidenza cresce nelle regioni dove il reddito complessivo è più fragile. In testa alla classifica c’è la Campania, dove le perdite online valgono lo 0,71% del reddito disponibile delle famiglie (661,6 milioni di euro su 92.993,0 milioni). Subito dietro la Calabria, con un’incidenza dello 0,70% (210,2 milioni su 30.011,3 milioni). Terza la Sicilia, allo 0,61% (500,3 milioni su 82.563,0 milioni).

Il confronto che sintetizza meglio la frattura territoriale è quello tra Sicilia e Lombardia: in Sicilia il gioco online pesa oltre tre volte rispetto alla Lombardia, dove l’incidenza è allo 0,17% (374,7 milioni di perdite su 215.546,0 milioni di reddito disponibile). Non significa che al Nord non si giochi, ma che la stessa spesa pesa diversamente in base alla capacità economica complessiva delle famiglie.

Pos. Regione Reddito disponibile famiglie (mln €) Perdite gioco online (mln €) Incidenza 1 Campania 92.993,0 661,6 0,71% 2 Calabria 30.011,3 210,2 0,70% 3 Sicilia 82.563,0 500,3 0,61% 4 Basilicata 9.454,8 53,5 0,57% 5 Puglia 67.774,6 383,6 0,57% 6 Molise 7.468,4 42,2 0,56% 7 Abruzzo 31.904,8 155,9 0,49% 8 Sardegna 32.864,1 125,9 0,38% 9 Lazio 150.601,8 530,4 0,35% 10 Marche 40.320,9 125,0 0,31% 11 Umbria 23.220,0 66,7 0,29% 12 Liguria 48.158,5 129,9 0,27% 13 Toscana 94.665,3 244,5 0,26% 14 Piemonte 108.797,5 250,0 0,23% 15 Veneto 119.216,0 250,0 0,21% 16 Emilia-Romagna 114.620,5 230,1 0,20 17 Friuli-Venezia Giulia 31.702,0 60,2 0,19% 18 Valle d’Aosta 4.507,0 8,1 0,18% 19 Lombardia 215.546,0 374,7 0,17% 20 Trentino-Alto Adige 37.560,0 57,3 0,15%

La Calabria si colloca al secondo posto per incidenza: 210,2 milioni di perdite online su 30.011,3 milioni di reddito disponibile delle famiglie, pari allo 0,70%. Pur con importi assoluti inferiori alle regioni più popolose, il rapporto con un reddito complessivo più contenuto fa emergere una pressione economica molto alta. Il dato è particolarmente significativo perché colloca la Calabria su livelli quasi sovrapponibili alla Campania, ma con una base economica regionale molto più ridotta, e la pone molto al di sopra di gran parte delle regioni del Centro-Nord in termini di peso relativo del gioco sul reddito.

Se l’online si presta a un ragionamento sul “peso” economico, il canale fisico si legge meglio attraverso la geografia dell’offerta: quante macchine e quanti punti vendita sono presenti sul territorio. Nel 2023, il quadro nazionale conta 49.724 esercizi con AWP, 249.641 AWP attivi, 4.390 sale VLT, 54.484 VLT e 91.973 apparecchi comma 7. Le concentrazioni sono nette: Lombardia in testa con 8.215 esercizi AWP, 40.757 AWP, 662 sale VLT e 10.384 VLT, seguita da Campania (5.197 esercizi, 29.357 AWP, 529 sale VLT, 4.917 VLT) e Lazio (4.289 esercizi, 20.599 AWP, 446 sale VLT, 5.543 VLT). Tra le aree più presidiate rientrano anche Veneto (4.131 esercizi e 21.136 AWP) ed Emilia-Romagna (3.867 esercizi e 20.800 AWP). Alcuni “Uffici dei Monopoli” aggregano più territori: “Puglia, Basilicata e Molise” arriva a 4.601 esercizi e 23.178 AWP, mentre “Piemonte e Valle d’Aosta” registra 2.530 esercizi e 13.919 AWP, con 5.192 VLT. In sintesi, l’analisi sul fisico affianca quella dell’online: non solo “quanto si perde”, ma anche dove (e quanto) il gioco è presente nella quotidianità dei territori.



“Non basta sapere quanto si gioca per capire l’impatto del gioco d’azzardo sui territori. Non significa che al Nord non si giochi, ma che la stessa spesa pesa diversamente in base alla capacità economica complessiva delle famiglie. In questo modo la metrica descrive l’impatto economico relativo, rendendo comparabili territori diversi per dimensione e ricchezza”, è il commento di Claudio Poggi, esperto di Imiglioricasinoonline.net.

Per approfondire lo studio: https://www.imiglioricasinoonline.net/blog/gioco-reddito-azzardo-online-famiglie.php