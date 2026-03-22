L’Amministrazione Comunale di Botricello ha avviato un importante intervento di manutenzione straordinaria di Contrada Santa Maria. Si tratta di un ampio programma di lavori che si compone di più interventi e per il quale è stato necessario procedere attraverso vari canali di finanziamento.

Da alcuni giorni personale e mezzi del Consorzio di Bonifica e di una ditta incaricata dal Comune hanno avviato una prima attività di messa in sicurezza del territorio dopo le numerose calamità naturali che avevano messo in seria difficoltà l’assetto idrogeologico della zona. Per questi interventi il Comune di Botricello sta partecipando con propri fondi.

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Lo stesso Comune e il Consorzio di Bonifica stanno anche sottoscrivendo un’apposita convenzione con lo scopo di proseguire la manutenzione straordinaria.

In queste ore sono stati aggiudicati i lavori che interesseranno la via principale di Santa Maria e i fossi di scolo che necessitano di pulizia. Si tratta di un finanziamento di 150mila euro ottenuto da questa Amministrazione Comunale attraverso un bando dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria.

Un’altra richiesta di finanziamento è stata presentata allo stesso Assessorato per la strada che da Botricello Superiore conduce a Santa Maria, mentre ulteriori interventi di messa in sicurezza sono previsti nei prossimi mesi con l’intenzione di recuperare la contrada che necessita di azioni mirate e di grande entità.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio è quello di garantire efficienza e sicurezza in una zona abbandonata per lungo tempo e per la quale occorre programmare e attuare azioni concrete, risolutive e con investimenti di importante entità.