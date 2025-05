Percorrendo in lungo e in largo la Calabria è difficile trovare un locale – bar, pub o altro – che abbia come simbolo il Boss per antonomasia: ovvero il grande Bruce Springsteen! Eh sì perché una passione così forte per uno dei totem del rock a livello mondiale in pochi possono vantarla. Uno di essi è, senza ombra di dubbio Gabriele Costanzo, titolare dell’attività.

Il suo bar si trova a Scigliano, provincia di Cosenza e origine dell’intero territorio del Reventino-Savuto e il nome, inequivocabilmente, indica subito il nord di questo amore incondizionato. «Glory Days Cafè» (così lo ha chiamato il nostro Gabriele) non è solo un bar, bensì un tempio laico dedicato ad un idolo per il quale il simpatico ed estroso imprenditore ha fatto davvero follie.

Lo incontriamo nella sua Scigliano e appena varchiamo la soglia del suo locale al centro del paese, ci imbattiamo in un vero e proprio tripudio di bandiere americane che ti fanno subito entrare in un clima Born in the USA come da copione.

Gabriele, come va? Ci incuriosiva molto venire a trovarti nel tuo bel locale dedicato al “Boss” della musica internazionale. Ci racconti come nasce questa passione?

“Fin da bambino ho sempre ascoltato la musica rock. Led Zeppelin, Guns N’roses, Pink Floyd e tanti altri. Ad un certo punto, però, ecco arrivare lui. Appena ho sentito le prime note di Glory Days è stato un vero colpo di fulmine. Bruce Springsteen mi è entrato nel sangue, nell’anima e nella mente perché le sue canzoni raccontano storie di vita, amori e speranze e lotta e sono spesso ispirate alle vite degli operai e degli emarginati americani, creando così un legame profondo col pubblico; insomma mi ha pervaso ed è diventata una (bella) malattia da cui, vi assicuro, non si guarisce”.

Il celebre brano della star di Long Branch dà il nome al tuo locale. Ma è vero che non solo in Calabria, ma anche un po’ in tutto il Sud Italia il tuo è uno dei pochi locali dedicati totalmente al rocker statunitense?

“Si. La dedica del locale mi è venuta abbastanza naturale per la “devozione” che ho nei suoi confronti dal punto di vista musicale. Per quanto riguarda l’esistenza di altre attività simili alla mia dedicate a Bruce so che esiste un’associazione in Campania a lui dedicata, ma credo che il mio Glory Days sia davvero uno dei pochissimi in tutto il Meridione”.

È una notizia credo positiva per te e per il tuo bar, davvero originale. Sappiamo che sei stato ovunque per seguire il tuo idolo. Ci vuoi raccontare qualcosa?

“Beh, la passione è passione. Da una trentina d’anni a questa parte giro l’Italia per andare a vedere i suoi concerti. Da Monza, a Roma al Circo Massimo dove sono stato un paio d’anni fa e dove ero stato anche nel 2016. Anche Milano e Torino sono tra le tappe che ho fatto e poi, ogni anno appuntamento fisso al “Glory Days in Rimini”, festival musicale dedicato ai fans di Bruce Springsteen. Ma non solo l’originale. Mi piace tantissimo seguire tutto il mondo Springsteen e quindi anche le cover band ufficiali come i «Blood Brothers» di Livorno e gli «E – ssential Band» di Napoli, che ho ammirato in Emilia Romagna, a Napoli, Isernia, Bernalda e ancora a Roma. Un vero e proprio culto itinerante in cui, fra l’altro e di questo sono felice, ho coinvolto tanti ragazzi di Scigliano che si sono appassionati al Boss”.

A proposito di Scigliano, il tuo, è uno dei locali che, nella migliore tradizione springsteeniana, punta moltissimo sulla musica live.

“Si, verissimo. Abbiamo da quando ho in gestione il locale, privilegiato le serate a tema musicale. Perché credo che sia uno dei mezzi migliori e più belli e coinvolgenti per veicolare giovani e meno giovani del nostro piccolo centro a vivere in allegria un venerdì o un sabato sera. Scelta anche opportuna perché portando loro la festa a casa, i giovani evitano pericolosi spostamenti. Ospitiamo svariati gruppi o singoli cantanti. Ci sono state anche cover band del Boss, naturalmente, ma il nostro intento è quello di creare un piacevole intrattenimento per tutti”.

Torniamo alla tua immensa passione per Springsteen. Cosa ti trasmette di diverso rispetto agli altri rocker?

“Non lo so. L’ascolto della sua musica mi fa stare bene, ma dà una carica, un’energia incredibile che mi accompagna per tutta la giornata. Ormai è un rituale quotidiano. Sentire le canzoni del Boss, per me, è necessario come bere o mangiare”.

Quindi, il tuo sogno proibito possiamo facilmente immaginare quale sia…

“Non è difficile. Un tour in America, negli States a visitare i luoghi dove Bruce è nato, cresciuto e diventato quello che è. Sarebbe per me una grandissima emozione poter toccare con mano e ammirare tutto ciò che lo ha reso una delle icone mondiali del rock”.

Comunque magari tu no, ma la sciarpa ufficiale del tuo “Glory Days” sta girando non solo gli States, ma un po’ tutto il mondo. Un bel tour promozionale, no?

“Si. È un’idea che mi è/ ci è venuta così, al volo. Perché non dare a chiunque fosse in procinto di fare un viaggio e recarsi in un altro paese o a chi, dopo essere stato in vacanza in Calabria, tornava nella propria città questo oggetto simbolico? Così la nostra sciarpa è diventata una specie di testimone universale, non solo della passione per Bruce che, comunque, è globale già di suo, ma anche un piccolo pezzo di Scigliano e della nostra regione che si muove per il mondo”.

Gabriele, passione, musica, progetti e iniziative promozionali a parte, nel tuo locale non si trovano solo: poster, foto, album, magliette, gadget e tantissimo altro, dedicato al Boss, ma anche i tuoi straordinari panini…ce li vuoi raccontare così da far venire l’acquolina in bocca ai nostri lettori?

“Ce ne sono per tutti i gusti. Mi è venuta un’idea all’inizio di questa avventura, cioè dedicare ad ogni frazione del mio paese un panino diverso con gusti diversi. Un atto di amore verso questo bellissimo luogo dove sono nato e cresciuto e a cui voglio un mondo di bene. Per me è un onore, anche attraverso la passione per Springsteen, farlo conoscere alle tante persone che vengono qui anche da fuori, per gustare ottimo cibo e altrettanto ottima musica. Naturalmente non offriamo solo panini, ma abbiamo una vasta gamma di sfiziose prelibatezze finger food”.

Complimenti per tutto quello che fai Gabriele e per la bontà della cucina. Ti auguriamo con tutto il cuore di poter realizzare tutti i tuoi desideri e ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo.

“Sono io che ringrazio voi perché mi avete dato l’occasione di raccontare un pezzo importante della mia vita e far sapere ad altre persone che amano come me Bruce Springsteen, che esiste un luogo dove possono condividere la loro grande passione e gustare cibi prelibati”.