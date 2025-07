Un’avventura esaltante quella di Carlo Iorfida, tesserato della Shard Lab Colosimi, all’esordio assoluto in una competizione nazionale, ai Campionati nazionali di Bocce settore “volo”, svoltisi in Piemonte tra Savigliano e Bra in provincia di Cuneo.

Il Nostro parte in sordina, perdendo la prima partita al tempo, per solo un punto di (8 a 7) contro la formazione de La Spezia. L’emozione per la prima partita e per il gran caldo, giocano un brutto scherzo a Iorfida.

Passata L’emozione, Carlo si rimette in pista e sulle successive 2 partite, sconfigge i propri avversari , rispettivamente le formazioni di Chieri(TO) per 11 a 5 e poi la formazione di Cairo M. (SV) per 11 a 9.

Un solo match separa l’atleta gialloblu dai quarti di finale. Ora non resta che sconfiggere il successivo avversario per centrarli. La vittoria arriva con un pesante 11 a 3 per la compagine calabrese, che , essendosi qualificata alla fase finale, si trasferisce presso i campi centrali de Savigliano.

Vuoi per la stanchezza di una lunga giornata, vuoi per il viaggio che l’atleta ha dovuto affrontare, Iorfida arriva alla partita più importante un po’ sottotono. Un match che lo avrebbe portato automaticamente sul podio.

Iorfida viene così sconfitto nella partita decisiva iniziata in tarda serata alle 21:30 (altro fattore negativo e determinante), contro Marco Grassi della Sandamianese, compagine di Asti.

Finisce così l’avventura nei campionati italiani per Carlo, che, però, grazie all’ 8 a 7, si aggiudica comunque uno storico quinto posto.

“Possiamo ritenerci super orgogliosi di Carlo e della società Shard Lab Colosimi – hanno dichiarato i tesserati della bocciofila cosentina -. Era all’esordio in un campionato nazionale, ma questo risultato ottenuto ci dà fiducia per il futuro”.