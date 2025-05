AVIS Provinciale Catanzaro è entusiasta di annunciare il lancio ufficiale della Consulta Giovani, il rinnovo di un organismo composto da giovani volontari e volontarie determinati a diffondere la cultura del dono del sangue con entusiasmo, creatività e spirito di servizio.

La Consulta Giovani, come spazio di ascolto, confronto e azione, pensato per dare voce alle nuove generazioni che vogliono essere protagoniste attive nel mondo del volontariato. Il suo obiettivo? Sensibilizzare, comunicare e supportare la “mission” di AVIS Provinciale Catanzaro con linguaggi nuovi, strumenti innovativi e iniziative coinvolgenti.

Il nuovo Coordinamento Provinciale della Consulta Giovani AVIS Provinciale Catanzaro è composto da un gruppo di ragazze e ragazzi motivati, provenienti da diverse realtà associative del territorio:

•⁠ ⁠Andrea Flocco (Avis Comunale Cicala) – Coordinatore

•⁠ ⁠Maria Pia Pietropaolo (Avis Comunale Sersale) – Vice Coordinatrice

•⁠ ⁠Maria Rosa Garito (Avis Comunale Chiaravalle Centrale) – Segretaria

•⁠ ⁠Andrea Giulia Cugnetto (Avis di Base Sant’Eufemia) – Referente rapporti con le Consulte

•⁠ ⁠Maria Teresa Cimino (Avis Comunale San Mango d’Aquino) – Referente rapporti con le Consulte

•⁠ ⁠Miriam Olivo (Avis Comunale Petronà)

•⁠ ⁠Laura Cardamone (Avis Comunale Simeri Crichi)

•⁠ ⁠Gloria Santa Russo (Avis Comunale Montepaone)

•⁠ ⁠Mirko Sinopoli (Avis Comunale Avis Pentone)

Una squadra giovane e affiatata, pronta a diffondere la cultura della donazione con passione, creatività e spirito di servizio.

Nel corso della riunione, con grande entusiasmo e senso di responsabilità, si è compiuto un passo importante per rafforzare la voce dei giovani avisini catanzaresi anche oltre i confini provinciali: sono stati ufficialmente individuati i delegati che rappresenteranno AVIS Catanzaro nella Consulta Giovani di AVIS Regionale Calabria. Un team motivato e preparato, pronto a portare idee, energia e visione all’interno del coordinamento regionale:

•⁠ ⁠Benedetta Fazzari (Avis Comunale Lamezia Terme)

•⁠ ⁠Marta Mancuso (Avis Comunale Soveria Mannelli)

•⁠ ⁠Loris Mastroianni (Avis Comunale Gizzeria)

•⁠ ⁠Samuele Mirabelli (Avis Comunale Sorbo San Basile)

•⁠ ⁠Roberta Voci (Avis Comunale Soverato)

Tra le attività principali della Consulta:

Campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nelle scuole, nelle università e nei luoghi di aggregazione, per promuovere l’importanza della donazione di sangue come gesto concreto di solidarietà e cittadinanza attiva. Comunicazione digitale e social media, con la creazione di contenuti dinamici, video, reel e podcast per parlare ai coetanei in modo diretto e autentico, sfatando miti e paure legate alla donazione. Supporto alle sedi comunali di Avis Provinciale Catanzaro, offrendo idee e competenze per organizzare eventi, open day, incontri informativi e giornate del dono in tutto il territorio provinciale. Formazione continua, con momenti dedicati alla crescita personale e associativa dei membri della Consulta, che potranno acquisire competenze in ambito comunicativo, organizzativo e progettuale.

“Con la Consulta Giovani Avis Provinciale Catanzaro diamo nuova linfa alla nostra associazione” – afferma con orgoglio il consigliere di Avis Provinciale Catanzaro Angela Mussari, referente giovani. – “perché crediamo fortemente che i giovani non siano solo il futuro, ma il presente del volontariato. La loro energia, la loro visione e la loro voglia di mettersi in gioco sono fondamentali per costruire una società più solidale”.

Il lancio della Consulta Giovani segna il prosieguo di un nuovo entusiasmante capitolo per Avis Provinciale Catanzaro, all’insegna della partecipazione, dell’innovazione e della passione civica. Un invito aperto a tutti i giovani della provincia: mettete il cuore in circolo, unitevi a noi!

Per info e adesioni:

📧 [email protected]

📱 Seguici su Instagram giovaniavisprovincialecz

@ Facebook: consultagiovaniavisprovincialecatanzaro