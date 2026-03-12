È stato ripreso, dopo un periodo di sospensione, l’appuntamento con la gara di pesca sportiva che un gruppo di appassionati di Motta Santa Lucia, centro in provincia di Catanzaro, programma da anni, tanto da diventare un riferimento nei calendari degli appassionati sportivi della pesca in tutta la regione Calabria.

Grazie alla passione e all’entusiasmo che ha animato i componenti dell’associazione ed anche a tutti gli sponsor e ai vari soggetti che si sono impegnati e creduto nella riuscita della riproposta manifestazione, è stato nuovamente organizzato dall’ASD Medio Savuto di Motta Santa Lucia il 28° Memorial “Pietro Isabella”, competizione divisa in tre categorie: agonisti, spinning e amatoriali.

Si tratta di una manifestazione organizzata da Domenico Isabella, figlio di Pietro Isabella che ha voluto così ricordare la memoria del padre, che era un cittadino di Martirano Lombardo, prematuramente scomparso il 7 marzo del 1998, ed il caso ha voluto che proprio in quel periodo, circa una settimana dopo, fosse programmata una gara del campionato sportivo a cui Pietro doveva partecipare a livello agonistico quale componente della squadra iscritta al campionato sportivo.

Per un certo periodo il Memorial “Pietro Isabella” non si è svolto e di fatto con l’iniziativa di recente si è inteso riprenderlo. Per circa 15 anni la manifestazione sportiva si è svolta presso il lago Fiorella in San Mazzeo di Conflenti, che però ad oggi non è agibile.

A seguito di varie problematiche questa manifestazione è stata sospesa, ma di recente in considerazione del fatto che l’appuntamento si era ritagliato una certa importanza nei cartelloni sportivi ed aveva attratto la partecipazione di appassionati provenienti da diversi luoghi della Calabria, si è deciso di riproporre la manifestazione per riprendere e mantenere il ricordo della competizione dedicata al compianto concittadino di Martirano Lombardo con il Memorial “Pietro Isabella” organizzando la 28° edizione della gara di pesca alla trota, spostando il campo di gara sulle rive del lago Federici di località Moccone vicino a Camigliatello Silano scegliendo un luogo immerso nei boschi della magnifica Sila.

Riguardo la gara si è rivelata molto partecipata; il torneo è stato vinto da Andrea Aiello di Motta Santa Lucia che ha conquistato la medaglia d’oro, secondo e quindi medaglia d’argento Giovanni Salvi; terzo con la medaglia di bronzo, il figlio di Pietro, Domenico Isabella.