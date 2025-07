Passi da gigante dell’ASC (Attività Sportive Confederate) con Patrizio Gemello (in foto), responsabile ASC Calcio Calabria; Elena Galante Presidente della ‘Servizi Sportivi e Non’ ed Antonello Di Cello dirigente e responsabile Comunicazione. Non solo l’ormai consolidata presenza sul territorio attraverso l’organizzazione dei tanti campionati di Calcio a 11, a 8 e giovanili, da poco andati in archivio, ma per la nuova stagione è in rampa di lancio una gustosa novità! In verità era in cantiere da un po’ ed ora i tempi sono maturi per vedere la luce! Si tratta dell’istituzione della Rappresentativa Calabrese ASC Amatori di Calcio a 11 Over 35. Patrizio Gemello, Antonello Di Cello ed Elena Galante, primi in Italia, hanno avuto la brillante idea di una ‘Nazionale’ Amatori tutta calabrese, subito avallata dal Presidente Regionale ASC Antonio Eraclini.

Duplice il significato dei dirigenti lametini dell’Asc: da un lato premiare l’abnegazione e l’impegno delle 24 società tesserate che, fin da subito, hanno sposato con convinzione il progetto Asc ed ovviamente ora sono entusiaste di questa nuova idea. Dall’altro perseguire uno scopo sociale lodevole e meritorio. Le gare della Rappresentativa calabrese infatti, avranno sempre uno scopo solidale e benefico, scegliendo di volta in volta tematiche attinenti la legalità, la sanità e tante altre, in modo da essere vicini ad Enti ed Associazioni presenti sul territorio che si occupano fattivamente delle persone meno fortunate.