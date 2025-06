Parte il progetto Argento Vivo. Tra le provincie di Cosenza e di Catanzaro dieci mesi di attività contro povertà e per promuovere cultura, educazione e benessere sociale. E’ quanto evidenzia una nota pervenuta in redazione.

Si chiama “Argento Vivo” il progetto, della durata di dieci mesi, che è stato avviato a maggio, subito dopo la firma della Convenzione con la Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento salute e welfare, che mira a contrastare ogni forma di povertà, a promuovere la salute e il benessere per tutti e a fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva.

Il progetto nasce dalla strenua attività dell’associazione UniterpreSila aps di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, che ha partecipato all’Avviso per il sostegno di Progetti di Rilevanza Locale ottenendo un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esso coinvolgerà due province calabresi (Cosenza e Catanzaro) grazie al partenariato con l’associazione Terra di Mezzo di Vallefiorita, in provincia di Catanzaro, con la quale esiste un rapporto di consolidata collaborazione.

A breve partiranno le primissime attività che prevedono: corsi di formazione, laboratori e workshop, attività di lettura e pratiche teatrali, storytelling, passeggiate letterarie. Una molteplicità di linguaggi, voci, idee e punti di vista, per favorire il benessere mentale, migliorare le competenze di lettura e scrittura, sollecitare l’interesse per le storie e la riflessione filosofica. Non solo. Sono anche previste attività pensate per promuovere il benessere fisico sotto la guida di esperti trainer. “Every move counts” – “ogni movimento conta”, questo il motto dell’OMS a cui si ispirano le associazioni promotrici.

“Argento Vivo” coinvolgerà i comuni di Casali del Manco e Spezzano della Sila, di Amaroni, Squillace, Stalettì, Vallefiorita, Palermiti, Santa Caterina sullo Jonio ai quali se ne potranno aggiungere altri e altre istituzioni scolastiche con la sigla di accordi di partenariato non onerosi. Perché questo va sottolineato: tutte le attività proposte saranno completamente gratuite. Al via, dunque, i laboratori che coinvolgeranno, oltre alle comunità di riferimento, anche alcuni istituti scolastici. Tra le principali finalità del progetto, e in accordo alla mission storica delle associazioni promotrici, rientra a pieno titolo la promozione del dialogo tra le generazioni, attraverso lo scambio di esperienze, la valorizzazione di luoghi artistici e naturalistici, la sensibilizzazione ai problemi sociali.

Grazie alla collaborazione dell’associazione Terra di Mezzo, saranno inoltre realizzati dei tour virtuali immersivi e passeggiate con riprese a 360° oltre che dei laboratori di storytelling e lettura ad alta voce per i soci e le socie dell’UniterpreSila. Infatti, attraverso l’esperienza della realtà immersiva, che la Terra di Mezzo sta conducendo dal 2023, è stato sperimentato un miglioramento della conoscenza del territorio, una crescita della cittadinanza attiva e delle relazioni con la propria comunità.

Al via dunque con entusiasmo e passione il progetto di UniterpreSila aps e Terra di Mezzo aps, i cui primi appuntamenti saranno dedicati a un corso di formazione per la lettura ad alta voce, tenuto da formatori di esperienza consolidata che partirà già entro questo mese di giugno e che mira a formare lettori volontari da mandare in missione nelle scuole di ogni ordine e grado per “contagiare” con la passione per la lettura e per le storie.