Catanzaro, 14 agosto 2025 – Nella Sala della Giunta, presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova segreteria provinciale del Partito Democratico. Alla presenza dei consiglieri regionali Ernesto Alecci e Amalia Bruni, il segretario provinciale Gregorio Gallello ha annunciato i componenti della segreteria, tra cui figura Antonio Cocerio, giovane attivista politico di Tiriolo, al quale è stata conferita la delega a Lavoro, Politiche Giovanili e Rapporti con i Giovani Democratici (GD).

Cocerio, classe 2001, è un volto noto nell’ambito civico e politico calabrese: già candidato sindaco nel 2021 con la lista Primavera per Tiriolo a soli 20 anni, oggi siede tra i banchi dell’opposizione nel consiglio comunale del suo paese. La sua nomina rappresenta un chiaro segnale di apertura del partito verso le nuove generazioni e verso chi, con passione e concretezza, lavora per costruire un futuro diverso per la Calabria.







In un post pubblicato sui social, Cocerio ha commentato così l’incarico ricevuto:

La nomina di Antonio Cocerio è un segnale di speranza e concretezza in una Calabria che vuole cambiare. Un esempio positivo di impegno giovanile che parte dai territori e si mette a disposizione di una visione politica più ampia, volta a contrastare lo spopolamento e la precarietà che affliggono le nuove generazioni.