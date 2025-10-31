Dal bullismo al primato nazionale, la giovane artista dimostra che studio, passione e coraggio possono cambiare il futuro

CALABRIA – C’è una giovane calabrese che con la sua voce, la sua forza e il suo talento sta facendo parlare tutta Italia.

Si chiama Anna La Croce, ha appena 18 anni (19 da compiere il 31 ottobre), e con la sua determinazione è riuscita a raggiungere un traguardo che pochi possono vantare: è la più giovane laureata in Italia in Didattica della Musica, titolo ottenuto con 110/110 al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Un risultato straordinario che arriva appena quattro mesi dopo la maturità con 100/100, conseguita il 27 giugno 2025 presso l’Istituto Paritario ITC XXIV Maggio di Taormina (ME), dove ha seguito il progetto “Artista per Passione”.

Un percorso formativo che le ha permesso di unire scuola e musica, due strade che per Anna camminano insieme da sempre. Dietro al suo sorriso, però, si nasconde una storia di riscatto.

Anna ha vissuto momenti difficili a causa del bullismo, ma non si è mai arresa. Ha scelto la musica come arma gentile per combattere il dolore e dare voce a chi non ne ha.

Da quelle esperienze sono nate le sue canzoni, autentiche e toccanti:

🎵 “Ci sono anch’io”, contro il bullismo;

🎵 “L’amore non è violenza”, dedicata a Giulia Cecchetin e a tutte le vittime di violenza di genere;

🎵 “Mai silenzio”, per chi è lontano o non c’è più;

🎵 “Sto cercando te”, un brano che racconta la ricerca della propria identità e del proprio equilibrio interiore.

Cantautrice e influencer, Anna rappresenta la Calabria che sogna e che ce la fa, quella che non resta ferma ma costruisce il proprio futuro con impegno e sacrificio.

Dopo questo incredibile traguardo, proseguirà il suo percorso accademico con la Biennale in Didattica della Musica e con il corso di Canto Pop-Rock presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ).

“Il bullismo mi ha ferita, ma non mi ha spezzata — racconta Anna —. La musica mi ha insegnato a credere in me stessa e a trasformare il dolore in forza. Voglio dire a tutti i giovani che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni.”

Con la sua storia, Anna La Croce è diventata un simbolo per tanti ragazzi calabresi e italiani, un esempio di come la passione e la dedizione possano portare lontano.

Una luce giovane e autentica che dimostra che la Calabria non è solo terra di problemi, ma anche di talento, bellezza e rinascita.