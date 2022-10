Con la regia di Davide De Giorgi, la ballerina professionista Sandra Galati, il manager Gianluca Scorza, gli allievi dell’accademia New Eurodance di Crosia Mirto e la protagonista Noemi Chiodo, tra l’altro originaria di Colosimi paese posto nell’area centrale della Calabria, esce il nuovo videoclip dell’artista calabrese Cecè Barretta.

È sempre un piacere incontrare uno dei cantautori calabresi più in voga del momento, Cecè Barretta. Cecè, da molto tempo, riesce a narrare e nello stesso tempo promuovere la nostra amata Calabria con i ritmi della musica etnica-popolare

Il nuovo singolo di Cecè Barretta: “Amo la notte”

“Parlo della notte. La notte riserva cose belle, di notte tutto quello che sembra impossibile diventa realtà. Ognuno di noi quando arriva la notte può esaudire i suoi desideri, immaginando e sognando. Voglio valorizzare ogni angolo della mia amata Terra, la Calabria”.

L’artista, oltre a raccontare nei suoi brani la cultura e le tradizioni calabresi, mette in musica anche racconti di storie d’amore che rivelano e risaltano i sentimenti dell’amore in tutte le sue sfaccettature: l’amore per la vita, per le piccole cose, per la natura.

Protagonista del videoclip, in uscita il 9 ottobre 2022, è Noemi Chiodo, rappresentazione della bellezza del territorio del Reventino-Savuto. A Cecè Barretta abbiamo chiesto di spiegare perché la scelta è ricaduta proprio su Noemi?

“In Noemi ho rivisto la tipica bellezza calabrese: mediterranea, ma al contempo genuina. Al giorno d’oggi è difficile trovare ragazze con sani e buoni principi. Non è stato facile convincerla, perché è testarda e si sottovaluta, ma non ho mollato. Non cercavo una professionista: nei miei video voglio persone semplici, naturali. Dopo il successo relativo al video del vino di Cirò, assieme al mio Staff guidato dal grande Gianluca Scorza , il regista Davide De Giorgi, il direttore Artistico Sandra Galati abbiamo deciso di puntare nuovamente su Noemi”.

La protagonista: Noemi Chiodo

Nata e cresciuta nel suo adorato e incantevole paesino, Colosimi, dai mille profumi e dei tanti colori. Residente da quasi 6 anni a Mangone (Piano Lago) . Discende da una famiglia semplice, mamma pasticcera e papà panettiere, che aiuta la famiglia sin da piccola. Consegue un Diploma Magistrale psicopedagogico, dopo un un anno di università iscritta al Corso di Laurea in Dams, deve abbandonare gli studi per esigenze lavorative. Le sue più grandi passioni sono i cavalli e la pizzica salentina. Da anni vicina a numerose tematiche sociali, sempre accanto a chi ha bisogno, oggi è volontaria dell’Associazione Equestre Acreg. Attualmente lavora con il noto gruppo calabrese iGreco, conosciuto nel campo della Sanità e nel campo Agroalimentare, ritenuta dalla giovane una seconda famiglia.

Come ti avvicini al mondo musicale di Cecè Barretta?

“Quasi per gioco, o meglio grazie al mio piccolo bimbo Mathias (3 anni). Un giorno di Settembre eravamo a Camigliatello e mentre facevamo un giro paronimico sul trenino come sottofondo musicale c’era una canzone dal titolo Amici di montagna. Una volta giunti a casa, Mathias non smetteva di canticchiarla. Abbiamo cercato il titolo su Google: da allora, le canzoni di Cecè diventano colonna sonora delle nostre giornate. Io le definisco ciliegie: una tira l’altra. Mentre gli altri bimbi guardano Peppa Pig o Sam il Pompiere, mio figlio si incanta davanti ai suoi video, conoscendo le scene e le battute a memoria. Io e suo padre decidiamo, così, di inviare i suoi video mentre balla e canta sulla pagina Facebook di Barretta in privato, senza però attendere una risposta. A distanza di 2 settimane, invece, vengo contattata! Il suo grande manager Gianluca Scorza mi scrive che l’artista vorrebbe incontrare il mio bambino e che la sua storia gli era entrata a cuore. E’ stato così che Cecè mi ha proposto di essere presente in una scena in un suo videoclip: inizialmente declino timidamente, ma lui non si arrende e riesce a convincermi”.

Il video-clip “Amo la notte” sarà pubblicato (domenica 9 ottobre 2022) sul canale YouTube del cantautore crotonese (https://www.youtube.com/ channel/UCL9oDOWFLrCsZjeH- qWVbRw).

La sua realizzazione vede coinvolta l’anima della comunità traentina. Non solo gli scorci, i panorami e i luoghi di Crosia, il video porta con sé un concept artistico d’impatto, innovativo, studiato proprio per coniugare musica e marketing territoriale. Le musiche e il testo di “Amo la notte”, infatti, hanno ispirato la regia di Davide De Giorgi (che ha partecipato anche come attore protagonista) che ha guidato le riprese di Photo Video Studio di Giovanni e Domenico Noce insieme alla direzione artistica e coreografica di Sandra Galati. Sulla scena, invece, hanno interpretato le musiche e le parole della canzone, Noemi Maria Chiodo (attrice protagonista) insieme al corpo di ballo composto da Felicya Serrano (prima ballerina), Ilenia Russo, Morena Porco, Teresa Fontana, Marica Mazza, Chiara Sapia, Gioia Mazziotti e Veronica Anfuso.

Il nuovo singolo del cantautore calabrese Cecè Barretta che parla d’amore, sogni e di Crosia. Il video-clip musicale è stato presentato lo scorso giovedì 6 ottobre nella Sala consiliare del comune traentino e sarà uno degli strumenti che saranno inseriti nella rete di promozione territoriale che l’Amministrazione Russo ha tessuto sin dal 2014 per portare il nome, le bellezze e le tradizioni della Città oltre i confini del territorio.

Il connubio tra la musica popolare espressa da Cecè Barretta, uno degli artisti che oggi rappresenta al meglio l’animo calabrese, e la promozione di un territorio ricco di tante unicità premiate con la Bandiera Spighe Verdi 2022 è stato creato e voluto dal Presidente del Consiglio comunale con delega al turismo e al marketing territoriale, Francesco Russo.