Ammendola (LBC): Non possiamo far morire il turismo in Calabria

Marco Ammendola (Lamezia Bene Comune) sul turismo: «Mettere a punto tattiche e strategie per non far morire questo settore cruciale per la nostra regione».

Comunicato Stampa

Infatti questo settore che dà lavoro a migliaia di persone solo in Calabria, è messo sotto scacco, dalla pandemia dovuta al coronavirus. Inoltre la paventata chiusura della regione sarà un boomerang negativo per l’intero settore.

Chiedo quindi un tavolo istituzionale tra regione, enti locali, associazioni di categoria e imprenditori del settore per la creazione di una task force che sappia mettere a punto tattiche e strategie per non far morire questo settore cruciale per la nostra regione.

Credo fortemente che nessun virus può fermare la vita di ognuno di noi, e che programmare già da ora una stagione estiva, per una regione che ha 800 km di costa, può essere quell’input per rilanciare l’economia calabrese.

Ricordo a tutti, infatti, che noi siamo i principali recettori di flussi turistici provenienti dall’estero e dal Nord Italia e che la chiusura dei confini può portare solo uno scompenso sociale, economico e di relazioni interpersonali.

Infatti molti turisti arrivavano in Calabria con mezzi di trasporto diversi dall’aereo (i voli bloccati infatti dipendono dal governo centrale).