Decollatura – Un traguardo brillante che riempie d’orgoglio un’intera comunità. Lo scorso 21 ottobre 2025, Aldo Pascuzzi, giovane 22enne originario di Decollatura, ha conseguito la Laurea Triennale presso l’Università degli Studi della Calabria (Unical) ad Arcavacata di Rende (Cosenza), con la massima votazione: 110 e lode.

L’eccellenza in “tre anni lampo”.

Aldo Pascuzzi si è distinto per un percorso accademico a dir poco impeccabile. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, la sua grande sete di conoscenza e la volontà di superarsi continuamente lo hanno spinto a iscriversi all’Unical, dove ha percorso i primi tre anni di studio “come un fulmine”, con risultati costantemente al di sopra delle aspettative.

La sue capacità e la sua fervida mentalità sono state il motore di un successo culminato con il prestigioso 110 e lode, un risultato che testimonia una dedizione totale e una straordinaria predisposizione allo studio, riconosciuta sin dall’infanzia.

Scelta di cuore e legame con la sua terra

Ciò che rende la storia di Aldo ancora più significativa è la sua scelta. Nonostante avesse l’opportunità di trasferirsi e frequentare atenei ritenuti più “prestigiosi”, il giovane ha deciso di rimanere nella sua terra, l’Unical. Una decisione dettata da un profondo legame con i suoi affetti più cari e con gli amici di sempre.

Questo risultato non è solo un successo personale, ma un motivo di profondo vanto per la sua famiglia e per tutti coloro che lo circondano, i quali riconoscono in Aldo non solo l’eccellenza accademica, ma anche un ragazzo di buon cuore e amato da tutti.

A lui vanno gli auguri più sinceri per un futuro altrettanto luminoso e ricco di soddisfazioni anche da parte di tutta la redazione de ilReventino.it