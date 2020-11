Importante riconoscimento per la cantina Colacino. L’azienda calabrese, nel cuore della valle del Savuto, incassa la fiducia del Gambero Rosso. Al vino Savuto Bianco Sì 2019 il prestigioso premio qualità prezzo all’interno di Berebene 2021.

La Kermesse, giunta alla tredicesima edizione, accende i riflettori sull’accurata selezione dei prodotti migliori e sulla qualità dei vini. La vera raffinatezza, a prezzi contenuti, della produzione vitivinicola italiana nell’importante “cofanetto” di Berebene, che ha premiato diversi vini di ogni regione del bel Paese. Un risultato di tutto rispetto per l’azienda Colacino.

La Calabria della tradizione autentica

Un traguardo pregno della caparbietà, dei sogni, e delle passione di Mauro e Maria Teresa Colacino. Il momento di estrema delicatezza per tutto il sistema produttivo del nostro Paese, a causa della dura battaglia al covid 19, non deve far demordere la vera italianità. Il viaggio continua…

Omar Falvo

Giornalista pubblicista

[email protected]