Da domani (25 ottobre 2024) e fino a lunedì 28, con in mezzo la giornata clou di sabato 26, ritornano i “Vespri Soveritani”, in un’attesa seconda edizione, che fa seguito a quella molto riuscita dello scorso anno.

L’amministrazione comunale, in parnership con l’associazione teatrale I Commedianti, ha infatti pensato bene di riporoporre una tre giorni che, nel ripercorrere un’episodio tra i più importanti nella storia della comunità, intende valorizzare tradizioni e radici culturali di questi luoghi.

Tra i tanti eventi culturali, musicali e gastronomici, spicca, appunto, la rievocazione storica in costume di sabato 26, che riprodurrà gli eventi che si sono verificati in quel lontano anno 1806 in cui proprio a Soveria – come sostengono in molti – scoccò la scintilla di una rivolta antifrancese che si estese ben presto a tutta la Calabria.

Altro elemento importante sarà il recupero della cosiddetta “fontana dei francesi”, attraverso un progetto da realizzare assieme all’IIS Luigi Costanzo di Decollatura.

Qui sotto, la locandina con il programma completo della manifestazione: