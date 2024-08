Nata a Catanzaro nel 1999, Mariadea Galiano incarna le arti dello spettacolo sin da bambina, approcciandosi al ballo, al teatro, alla musica fra canto e polistrumentismo, e infine al cinema, sua più grande passione coltivata con lo studio della recitazione e del doppiaggio. Nel 2020 partecipa al film "Gli Anni Belli" di Lorenzo d'Amico de Carvalho, per poi interpretare da protagonista, tre anni più tardi, Carolina Orlandi nel cortometraggio diretto da Giulia Zanfino "Prima di domani". Bilingue in Inglese sin da piccola (è laureata in Lingue e Letterature Straniere dal 2022), intervista il Premio Oscar Richard Dreyfuss, scoprendo l'attitudine naturale per le conversazioni in pubblico, ed è a diciannove anni che fonda in ambito radiofonico "Le Interviste della Dea", poi condotte sul suo blog, una realtà d'avanguardia autoprodotta che la vede prima e unica intervistatrice per il cinema nazionale ed estero a montar da sé i propri lavori, fra Festival del Cinema e cicli di videointerviste web ai più grandi nomi del panorama cinematografico - da Francesco Colella a Russell Crowe. Dal 2024, è inoltre co-conduttrice del format televisivo Italia Avventura in onda su Sky, DTT e nel circuito televisivo internazionale.