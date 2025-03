PETRIZZI (CZ) – Con il premio “Pane quotidiano” che si concluderà il 21 marzo in occasione della “Giornata mondiale della Poesia”, ancora una volta l’Accademia dei Bronzi di Catanzaro e il centro culturale “La Ritornanza” di Petrizzi, fondati e diretti da Vincenzo Ursini, hanno dimostrato di saperci fare davvero. In Italia, la presenza di queste due associazioni, la prima delle quali opera ormai da quasi 50 anni, non ha “rivali” perché Ursini progetta, promuove e conclude iniziative di altissimo spessore alle quali ormai aderiscono poeti di tutta Europa. Quel che più meraviglia è che per nessuna iniziativa, piccola o grande che sia, vengono utilizzati contributi pubblici. Il tutto avviene, insomma, facendo riferimento a privati e a volontari che offrono all´Accademia dei Bronzi il loro contributo culturale e il loro tempo.

«Per la Giornata Mondiale della Poesia, – commenta Ursini – sento il bisogno di ringraziare gli amici: Silvia Battaglia, Raffaele Provenzano, Bruno Tassone, Franco Foglia, Francesca Misasi e Domenico Tucci».

Silvia Battaglia fa parte del direttivo della cooperativa ´A Menzalora´, con la quale ha ideato e promosso vari laboratori basati sulla metodologia del ´fare con´, intesa come fusione tra le giovani energie del territorio e quelle residuali degli adulti. Tra le altre cose Silvia ha realizzato un “viaggio esperienziale” indirizzato verso il recupero della memoria storica e delle identità culturali. Si ricordano: “Il rito della spicanarda e comparaggio”, “´A ruga”, “La notte di San Gianni”. E ancora: “Rigeneriamo”, un percorso ricco di attività creative e variegate…tra più gruppi, in una fitta trama di relazioni positive e rigenerative tendenti all´inclusione sociale.

Raffaele Provenzano, si è laureato nel 1982 presso il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza. Fisarmonicista di altissimo livello, con il gruppo internazionale “Sette Porte di Settingiano” si è esibito in tutto il mondo (Europa, America, Sud Africa, Turchia, Tunisia) e ha vinto prestigiosi premi. È Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana “per aver divulgato nel mondo – questa la motivazione – le tradizioni popolari della meravigliosa terra di Calabria”. Ospite di Canzonissima (Rai 1) e di altre TV pubbliche tedesche e americane, dagli anni ´60 fa parte dello storico gruppo “I Baronetti del Sud” con il quale ancora si esibisce. A Petrizzi sarà presente con Sergio Sacco, grande bassista e fonico dei “Baronetti” e sarà accompagnato dalle figlie Manuela e Alessandra, docenti di lettere.

Bruno Tassone, vive a Spadola. Laureato in Medicina e Chirurgia all´Università “La Sapienza”, si è poi specializzato a Messina in “Malattie del Rene, Sangue e Ricambio” e, successivamente, in “Cardiologia” e “Angiologia Medica” all´Università di Catania. Già Medico condotto e Ufficiale Sanitario per i comuni di Spadola e Brognaturo. Socio Benemerito della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, è stato relatore in importanti congressi sulla Fondazione Bruniana, oggi Certosa di Serra San Bruno. È autore di varie ricerche storiche, tra le quali “Padre Benedetto Tromby”, “Carthusiane Historiae Patriae”, “Spatula Minerva: la dimensione storico-antropologica del più antico centro abitato della attuale zona delle Pre Serre”, “La vita del Beato Lanuino”. È, altresì, autore di una raccolta di canzoni tutte inserite nell’Antologia della Canzone Calabrese curata dal Maestro Franco Reitano. Cavaliere dell´Ordine di San Giovanni di Malta, con la casa editrice di Vincenzo Ursini ha pubblicato il volume “Lungo il fiume”. Si è esibito in varie città e ha vinto il Festival della Canzone calabrese. A Petrizzi, Bruno Tassone sarà accompagnato dal chitarrista Cosimo Zangari, in arte “Sansone”, di Brognaturo.

Franco Foglia, nato a Sellia vive a Catanzaro. Ha iniziato a fare foto si da ragazzo, utilizzando la prima macchina digitale, per poi passare alla reflex più professionale. Preferisce fotografare in notturno, ponendo particolare attenzione ai vicoli e ai piccoli borghi che ritrae nei minimi particolari. Ama, comunque, qualsiasi genere, dal paesaggio alle figure, specialmente volti e primi piani. Negli ultimi anni ha seguito anche convegni e concorsi letterari di prestigio come quelli promossi dall´Accademia dei Bronzi. Di recente, con il centro culturale «La Ritornanza», ha realizzato un bel “viaggio fotografico” nel borgo di Petrizzi, le cui foto saranno utilizzate per la realizzazione di una guida turistica in corso di preparazione.

Francesca Misasi è nata a Cosenza. Laureata in Pedagogia con indirizzo filosofico/storico, nel 1976 si trasferisce a Vicenza dove ha svolto la professione di insegnante e poi di Dirigente scolastico. Ha pubblicato due sillogi poetiche ma scrive anche racconti e saggi. Cura la prefazione e la postfazione di sillogi poetiche, di racconti e libri d’arte oltre a recensire dipinti di vari artisti. Ha redatto, altresì, per alcuni pittori, diverse note introduttive ai loro cataloghi. Tanti i premi di poesia vinti e i podi conquistati a livello nazionale tra i quali il 2° premio Alda Merini, nell’edizione del 2020 e, successivamente, il 1° premio, sezione “poesia edita”. Ha vinto, altresì, la seconda edizione del premio «Luigi Tucci» e ottenuto premi alla Cultura e alla Carriera.

Domenico Tucci è nato a Petrizzi nel 1952, dove tutt’ora risiede. Dopo aver conseguito, a Napoli, la Laurea in Medicina e Chirurgia, nel 1981 pratica il Tirocinio in Medicina Interna presso la Divisione di Medicina dell’ospedale di Chiaravalle Centrale. Dirigente medico presso lo stesso nosocomio, si interessa di tossicodipendenza e prevalentemente di quella alcolica. Fonda quindi, insieme ad altri colleghi, l’ARCAT (Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento). Nel 1987, presso l’Università di Messina consegue, con lode, il Diploma di Perfezionamento in Psicologia Medica. L’Ordine dei Medici di Catanzaro, gli conferisce quindi il riconoscimento dell’attività e la qualifica di Psicoterapeuta. In pensione, come dipendente ospedaliero, dal 2006 opera da libero professionista Medico-Psicoterapeuta in Calabria e a Messina. Ha pubblicato le sillogi “Il guaritore ferito” e “Il Sogno, la Vita, la Bellezza”.

Insieme a loro, alla “Giornata Mondiale della Poesia”, hanno aderito i poeti: Agresta Bernardina (Montepaone Lido), Alfano Anna (Napoli), Angotti Concetta (Lamezia Terme), Angotti Rosaria (Catanzaro), Autunno Ettore (Melzo, Milano), Basile Marisa (Luzzi), Calabrò Nancy (Reggio Calabria), Cantafio Angela Rita (Lamezia Terme), Capria Francesco Saverio (Catanzaro), Comi Luigi Gregorio (Caraffa), Conte Vincenzo (Girifalco), Cosco Paola (Catanzaro), Cribari Giovanna (Paola), Cuzzocrea Alessia (Reggio Calabria), D’Amico Francesco (Lamezia Terme), De Grazia Mariateresa (Cosenza), D’Elia Giovanni (Veglie, Lecce), Demasi Stefania (Pallagorio), Domeniconi Chiara (Modena), Donato Sebastiano Bernardo Ciddio (Roma), Farricelli Annamaria (Castellammare di Stabia), Ferorelli Dina (Bitetto), Galati Giuseppe (Acquaro), Intermite Maria Rosaria (Taranto), Landro Caterina (Riace), Laugelli Maurizio (Girifalco), Malavolti Massimo (Bologna), Mantella Angela Ada (Montepaone Lido), Marino Bruna (Catanzaro), Mercuri Cesare Teodoro (Lamezia Terme), Nardo Domenico (Vibo Valentia), Nicolazzo Silvana (Lamezia Terme), Passalacqua Vittorio (Patti, Messina), Pellegrinelli Monia (Occhiobello, Rovigo), Pometti Pietro (Corigliano-Rossano), Preite Antonella (Taurisano, Lecce), Prostamo Giuseppina (Briatico), Rotundo Rina (Catanzaro), Sancineti Ilina (Castrovillari), Sconza Alfredo (Amantea), Soranzo Aurora (Padova), Spagna Massimo (Gussago, Brescia), Spartaco Assunta (Casapesenna, Caserta), Tagliani Caterina (Sellia Marina), Tirotta Jolanda Anna (Bivongi), Veronesi Ilaria (Mercogliano), Vespari Marco (Catanzaro).