Due mondi imprescindibili ed essenziali: società e istituzioni.

Sono queste due le parole chiave del messaggio di auguri di don Giacomo Panizza alla Calabria e ai calabresi per il nuovo anno. Il fondatore di Progetto Sud auspica “più attenzione per il sociale” ed esorta le parti in causa a mettere ordine “a un welfare problematico con servizi disallineati tra Comuni, Regione e UE.”

La Calabria si occupa di sociale e sanità su un territorio che consta di 32 ambiti territoriali, 21 distretti sanitari e 5 Asp. Troppa burocrazia, a volte poca efficienza.

Don Giacomo Panizza riconosce che la Calabria ha fatto “piccoli passi in avanti”, ma serve ” qualcosa in più per dare risposte certe a bambini e anziani, a persone con disabilità e a famiglie in difficoltà” .

Don Giacomo Panizza ha ricevuto, lo scorso 25 febbraio 2024, l’onorificenza di Commendatore della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per essere da 50 anni al servizio di emarginati, diseredati, disabili e migranti.