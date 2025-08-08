Il Sindaco di Tiriolo, Domenico Stefano Greco chiede il ripristino della postazione di Emergenza Territoriale 118 al Dott. Riccardo Borselli Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Regione Calabria tramite questa lettera:
“Da ormai troppo tempo il personale in servizio presso la già demedicalizzata Postazione di Emergenza Territoriale-118 di Tiriolo (CZ), che dovrebbe assicurare una pronta risposta in caso di necessità alle popolazioni della Presila catanzarese (Amato, Gimigliano, Miglierina, Marcellinara, Cicala, Settingiano e Tiriolo) viene ripetutamente chiamato ad effettuare trasferimenti di pazienti da una struttura ospedaliera ad altra o trasferimenti per l’esecuzione di consulenze e/o trattamenti non eseguibili nell’ospedale di appartenenza del paziente, lasciando “scoperta” la Postazione di Tiriolo.
Da oltre un mese il medesimo personale viene molto spesso chiamato a coprire anche i turni scoperti sulla Postazione di Catanzaro centro, molto vicina al Presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio. In buona sostanza il servizio di emergenza medica 118, nella sua specifica postazione di Tiriolo è molto spesso assente.
E’ evidente che la decisione di “attingere” personale dalla PET di Tiriolo, o di altre aree interne, caratterizzate da una viabilità tutt’altro che agevole, per “coprire” turni presso Postazioni ubicate nelle vicinanze degli ospedali sia una decisione chiaramente discriminatoria, irresponsabile ed illogica, che potrebbe determinare una diminuzione significativa delle possibilità di sopravvivenza dei pazienti critici costretti a sopportare gravi ritardi nella erogazione di un servizio di vitale importanza, quale è quello del sistema di emergenza territoriale.
Le chiedo pertanto, gentilmente, nella Sua qualità di Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Regione Calabria, un autorevole intervento teso al pronto e immediato ripristino a pieno regime della Postazione di Emergenza Territoriale di Tiriolo, auspicabilmente con la presenza continua della figura del medico.”