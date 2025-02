Un progetto ambizioso e rivoluzionario è stato presentato presso la delegazione di San Mazzeo del Comune di Conflenti: grazie al CIS Calabria “Svelare Bellezza” nascerà un grande parco naturalistico di oltre 10 ettari e una pista da sci su telo, la prima e unica in Calabria.

L’iniziativa, destinata a cambiare il volto del territorio e ad attrarre un nuovo flusso di turismo sportivo e naturalistico, è stata illustrata davanti a una platea gremita dal Sindaco Emilio D’Assisi, dal Vicesindaco Federico Gallo e dall’architetto Carla Isabella, progettista incaricata.

Un progetto che guarda al futuro

Prima di entrare nel cuore della presentazione, il Sindaco D’Assisi ha fatto un bilancio dei primi tre anni di amministrazione, confrontando le azioni intraprese con il programma elettorale. Con la sua consueta umiltà e un linguaggio diretto, ha riconosciuto alcune difficoltà incontrate, come il servizio di raccolta differenziata e l’illuminazione pubblica. D’Assisi ha espresso grande entusiasmo per la pista da sci su telo: “Sarà una struttura all’avanguardia, una delle poche in Italia e l’unica in Calabria. Con una lunghezza di poco inferiore a quella più lunga presente in Trentino-Alto Adige, permetterà di sciare tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate”

Un’opportunità unica per Conflenti e San Mazzeo Il Vicesindaco Federico Gallo ha sottolineato l’importanza strategica del progetto e le nuove prospettive che apre per il territorio:

“Sin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo parlato di due grandi obiettivi per lo sviluppo del nostro Comune: la valorizzazione del Santuario e del turismo religioso per Conflenti centro e la valorizzazione della montagna per San Mazzeo. Questo progetto rappresenta una svolta storica perché, se ben gestito, potrà trasformare per sempre l’immagine di San Mazzeo, non solo agli occhi dei nostri concittadini, ma anche di chi ci guarda dai comuni vicini.”

L’area naturale che sorgerà offrirà molteplici attrazioni, tra cui un’area camping, un’area picnic, un campo di padel, un piccolo parco avventura, un campo polivalente, un’area fitness all’aperto e chilometri di sentieri per il trekking.

“Questo parco prevede di intercettare tutta quella fascia di viaggiatori che ama stare all’aria aperta e fare turismo esperienziale. Non solo: con accordi mirati con le federazioni sportive, potremmo ospitare atleti che vogliono allenarsi in un contesto naturale unico.”

Un parco ecosostenibile e all’avanguardia

L’architetto Carla Isabella ha illustrato la parte tecnica del progetto, spiegando con l’ausilio di slide come il parco sarà realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente:

“Parliamo di un’area di oltre 10 ettari immersa in un magnifico bosco di conifere. Non solo preserveremo il patrimonio naturale esistente, ma pianteremo nuovi alberi per arricchire ulteriormente la biodiversità. Il parco sarà completamente ecosostenibile e ad impatto ambientale zero: l’illuminazione e il funzionamento delle strutture, come l’area camping e l’area ristoro, saranno garantiti esclusivamente da pannelli solari.”

Anche la pista da sci su telo è stata progettata con un occhio di riguardo per la sostenibilità:

“Abbiamo studiato una soluzione che consenta di sciare tutto l’anno senza alterare l’ambiente. Il materiale del telo è innovativo, garantisce un’esperienza molto simile alla neve naturale e non ha un impatto invasivo sul territorio. Inoltre, sarà dotata di un sistema di recupero delle acque piovane per l’eventuale raffreddamento della superficie nei mesi più caldi.”

Un messaggio chiaro: questa amministrazione sa progettare il futuro Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco D’Assisi, che ha concluso:

“Per anni, San Mazzeo ha ricevuto poche risorse. È arrivato il momento di investire sul suo sviluppo e sulla sua crescita. Con questo progetto vogliamo dare una nuova prospettiva ai nostri cittadini e rendere Conflenti un punto di riferimento per il turismo naturalistico e sportivo in Calabria.” I lavori prenderanno il via prima dell’estate 2025 e saranno completati entro l’estate 2026, in tempo per partire alla grande con la stagione invernale 2026. Nel frattempo, già da quest’anno partirà una campagna di pubblicizzazione del parco in Calabria e nelle fiere italiane più importanti del settore.

L’incontro si è concluso tra applausi e grande entusiasmo. Un progetto ambizioso che promette di segnare una svolta per Conflenti e l’intero territorio.