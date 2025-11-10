É stata una manifestazione ben riuscita il “Memorial Antonio Bevacqua” svolto domenica 9 novembre 2025 a Simeri Crichi. Il 1° Slalom con il Gruppo Piloti “Piccola Sila” , gruppo affiliato con l’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) di Giarre, diretto dal Presidente Alfio Canino in sinergia con l’istruttore kart Giulio Sesa.
La manifestazione, diretta dal lametino Pasquale Vescio ha visto esibirsi numerosi piloti calabresi. Tra i premiati sul podio spiccano Almirante Paola di Platania con la sua auto BMW M2, Pio Emanuele Palaia di Caraffa di Catanzaro con la sua Peugeot 106 (premiato come pilota con meno penalitá) e Critelli Fernando con la sua Fiat 500 Sporting di Simeri Crichi.
“Un evento riuscito grazie a tutti i piloti, agli organizzatori ma soprattutto allo splendido pubblico di Simeri Crichi – dichiara l’Istruttore Giulio Sesa – voglio sottolineare il risultato ottenuto da Pasquale Vescio, che dopo 32 anni di carriera nel mondo del “Motorsport” in Calabria ha diretto la sua prima gara.
L’impegno maggiore nella realizzazione di tutto ciò – conclude Giulio Sesa – è del Presidente dell’Associazione Alfio Canino di Massimo Corriere e di Daniele Cerminara. Ora la testa va all’organizzazione della prossima gara che si terrà il 28 dicembre 2025 a Stalettì“.