Coronavirus in Calabria: quinta vittima e 28 nuovi casi

Quinta vittima in Calabria dovuta al Coronavirus. Si registrano 28 nuovi casi di positività al virus che fanno salire il numero dei contagiati a 235.

Registrata la vittima numero 5 del Coronavirus in Calabria. A perdere la vita è stato un paziente positivo di 69 anni deceduto la scorsa notte al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Il bollettino odierno dei casi in regione si attesta alle 235 unità. I casi in più rispetto alla giornata di ieri sono 28. In terapia intensiva risultano 16 pazienti, stesso numero di ieri. Il numero dei tamponi totali effettuati sono 2480.

Nuova stretta in Calabria per contenere il virus

Nella serata di ieri, intanto, il governatore della regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

In base alla nuova ordinanza: gli spostamenti con gli animali sono consentiti solo in prossimità della propria abitazione;

le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;

è vietata ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

Chiuso anche il comune di Cutro

Il governatore ha disposto oggi la chiusura del comune di Cutro. Il centro della provincia di Crotone va ad aggiungersi alle restrizioni alla mobilità già poste in essere per i comuni di Montebello Jonico – comune del reggino che detiene l’infausto primato della prima vittima del Coronavirus in Calabria – e San Lucido.

La Santelli ha, infine, formalmente chiesto l’arrivo dell’esercito per fronteggiare un possibile incremento dell’epidemia in regione.

Antonio Pagliuso