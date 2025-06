È un tuffo meraviglioso nella magia della feconda natura una nuova pubblicazione nella città di Sersale.

L’opera, fresca di stampa, ha come titolo “Il giardino dei rimedi” ed è la prima pubblicazione di Michele Righetto, docente con la passione per la scrittura e appassionato cultore delle proprietà medicamentose delle piante di cui è un attento osservatore. Una connessione con l’ambiente, con le piante selvatiche, speso foriere di energia e benessere, tant’è che verrà tradotto in altre lingue per arrivare a più lettori: francese, spagnolo, inglese e tedesco.

Il libro consta di ben 283 pagine ed è dedicato agli appassionati di natura e a chi desidera esplorare l’arte della distillazione di erbe aromatiche.

Scrive il cittadino sersalese Michele Righetto nella prefazione: “A chi mi ha accolto con amore e pazienza durante il mio ritorno in Calabria, la mia terra d’origine. Questo libro è un omaggio alla bellezza e alla forza di queste radici che mi hanno nutrito e ispirato. Che ogni pagina possa essere un rimedio per l’anima, come lo è stato per me scriverlo.”

Dall’origano al basilico, passando per alloro e camomilla: sono tante, non meno di 40, le erbe aromatiche di cui parla Michele Righetto e di ogni risorsa vegetale ne sottolinea la bellezza con immagini, la leggenda, i benefici terapeutici, le caratteristiche e la preparazione. Un’opera strutturata con un’attenzione palese per i particolari: la verità spesso ci cela nei dettagli. Michele Righetto è anche autore di un taccuino e diario di bordo per esploratori curiosi e amanti dei viaggi con cui annotare curiosità e aneddoti.