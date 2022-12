“Carente e irrazionale”.

Non usa perifrasi Legambiente Calabria nel criticare la proposta di legge regionale n. 117/XII.

Il testo ha come titolo “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodivesità” e per Legambiente “non è una buona proposta perché cancella la partecipazione diretta dei cittadini, dei comitati e delle associazioni nel percorso per l’istituzione di nuove aree protette ed è un testo che non prevede risorse economiche e umane per la gestione ordinaria.”

Legambiente si occupa a Sersale della riserva regionale Valli Cupe e, in soli pochi mesi, ha acceso più volte i riflettori intorno a uno dei canyon più suggestivi della Calabria. L’ha fatto con idee e proposte volte a valorizzare risorse naturali e risorse umane. Così è stato, così forse non sarà per sempre.

Le tante inadeguatezze segnalate da Legambiente sono state condivise dal consigliere De Nisi e dal presidente di Commissione Pietro Raso.

Enzo Bubbo