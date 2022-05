di Antonio Gigliotti – Per promuovere il territorio, uno scopo semplice, con l’intenzione di offrire delle proposte di vendita o affitto di case a Serrastretta è nato un gruppo per l’incontro tra domanda e offerta, per la compravendita di immobili siti nel comune del Reventino, chiunque può inserire annunci o chiedere contatti il gruppo pubblico è raggiungibile all’indirizzo Facebook cliccando QUI Per dettagli sulle singole inserzioni o per le trattative contattare i numeri indicati, gli amministratori non effettuano nessuna opera di intermediazione. Serrastretta è un ridente paese della presila catanzarese fondato nel 1383 da alcune famiglie di Scigliano (CS), immerso in uno splendido scenario di boschi secolari. E’ ricco di storia e tradizioni nonché di risorse naturali ed economiche, tra cui l’agricoltura e la lavorazione del legno, ma anche di numerose altre attività nel campo dell’edilizia, della manifatturiera o del terziario. Nel capoluogo sono presenti il museo della civiltà contadina e artigiana e la casa/museo di Dalidà, le cui origini sono serrastrettesi; è presente altresì una nutrita biblioteca comunale che conta circa 6000 volumi, composta da sala riunioni, sala smart-workers, sala bimbi, sala multimediale, ecc. nonché una sinagoga, la “Ner Tamid del Sud”, gestita dall’unica rabbina italiana (Barbara Aiello). In tutto il Comune sono presenti numerose associazioni specializzate in organizzazione di eventi di carattere nazionale o internazionale durante tutto l’arco dell’anno, nonché agriturismi e ristoranti ove poter gustare piatti tipici con menu di collina e di montagna, tra cui uno (Il Vecchio Castagno) inserito nella guida delle osterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso.

A pochi passi dai vari centri abitati (Serrastretta è composto da varie frazioni che si estendono fino in pianura), a 1000 m di altitudine, è presente una secolare faggeta con area attrezzata, meta di vacanzieri ed escursionisti grazie ai numerosi sentieri tracciati dal CAI. Inoltre a meno di un’ora di macchina è possibile raggiungere le splendide località turistiche della Sila, mentre per il mare c’è solo l’imbarazzo della scelta: trovandosi nell’istmo catanzarese è possibile raggiungere in 45′ sia il mar Tirreno che il mar Jonio, ognuno con le sue peculiarità e le sue meravigliose località balneari. Inoltre a 40′ circa troviamo sia l’aeroporto di Sant’Eufemia Lamezia che la stazione ferroviaria di Lamezia Terme centrale.

Non mancano, per concludere, altri servizi importanti come la presenza dell’ospedale di Soveria Mannelli a 10′, le (storiche) Ferrovie della Calabria che collegano l’hinterland con Catanzaro e l’autolinea che collega il centro di Lamezia Terme.

PERCHE’ INVESTIRE A SERRASTRETTA

Il paese ha subìto nel corso dei decenni un progressivo spopolamento per il cambiamento delle condizioni socio-demografiche per cui il mercato immobiliare è ora al minimo storico, i prezzi di affitto o di acquisto sono veramente convenienti. Molte case sono da ristrutturare mentre altre sono già abitabili.

C’è in atto una serie di provvedimenti di rilancio da parte delle recenti amministrazioni comunali grazie all’adesione ad alcuni importanti bandi di finanziamento, quali ad esempio la ricostruzione con adeguamento antisismico delle scuole del capoluogo, il completamento del parco avventura del monte Condrò, il completamento del teatro Dalidà, la ristrutturazione di numerosi palazzi antichi del centro storico, la creazione dell’albergo diffuso, ecc., nonché si prevede l’adesione al PNRR sia da parte del Comune che dei privati che darà ulteriore slancio allo sviluppo del territorio nei prossimi anni, una vera pacchia per chi desidera stare lontano dai grandi centri affollati e continuare a svolgere la propria attività magari in smart-working, ormai sempre più diffuso.

Per concludere, occorre tenere presenti i numerosi vantaggi offerti dalle leggi attualmente in vigore per la ristrutturazione degli immobili, ad es. il 110%, il sisma bonus, l’efficientamento energetico, ecc., insomma, un momento davvero propizio per investire e per godersi tutte le bellezze che questo territorio offre.