SERRASTRETTA – Il 25 aprile 2026 segna una data importante per il territorio di Serrastretta. Presso la prestigiosa Sala Pingitori della sede comunale, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per l’acquisizione della Tessera Professionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, rilasciata dalla Regione Calabria.

Una sinergia tra passione e competenza.

Il corso è il frutto di una profonda sinergia tra passione civile e competenza scientifica. Fortemente voluta dai cittadini e sostenuta dall’impegno di tutti i corsisti, l’iniziativa è stata realizzata dal Gruppo Micologico Naturalistico Lametino. Il Presidente del Gruppo, Gennaro Di Cello, insieme al Consiglio Direttivo, ha profuso notevoli sforzi organizzativi per garantire un percorso formativo di alto profilo.

La sicurezza come priorità

A conclusione dell’evento, il Direttore del Corso, il micologo Vincenzo Curcio, ha ribadito l’importanza della prevenzione e della sicurezza alimentare: “In un territorio come quello di Serrastretta, caratterizzato da vaste aree boschive e un’altissima proliferazione di funghi, la formazione non è solo un obbligo di legge, ma un imperativo di salute pubblica.”

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Parole condivise dal Presidente Di Cello, che ha concluso la serata celebrando lo spirito di comunità e ringraziando la Gestione Commissariale del Comune di Serrastretta, il Commissario Prefettizio e i funzionari. Di Cello ha sottolineato come la presenza di gruppi micologici sul territorio riduca drasticamente il rischio di intossicazioni: la conoscenza scientifica resta infatti l’unica vera difesa contro i pericoli legati al consumo di specie non idonee.

Il corpo docente e la commissione

Il successo del percorso formativo è stato garantito da una commissione esaminatrice e un corpo docente di assoluto rilievo:

Commissione Esaminatrice: Composta dal Dott. Gabriele Rizzo (Presidente e Delegato Regionale) e dai dottori Carlo Mercuri e Gennaro Paolillo (Ispettori dell’ASP Provinciale), i quali hanno curato anche lezioni fondamentali su raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione.

Direzione Scientifica: Il Micologo Vincenzo Curcio ha guidato i corsisti verso una raccolta consapevole e professionale.

Aspetti Legali e Scientifici: L’Avv. Antonio Falvo ha approfondito gli aspetti giuridici del regolamento, mentre l’Avv. Emilio Corea (Presidente della Confederazione Micologica Calabrese) ha trattato la distinzione tra specie tossiche e commestibili ed i relativi elementi di riconoscimento. Con questi nuovi tesserati, Serrastretta compie un passo in avanti nella valorizzazione delle proprie risorse naturali, diventando un territorio più consapevole e sicuro per tutti gli appassionati della montagna.