“Risveglio Calabria” è la campagna evangelista che interesserà la nostra regione dal 12 al 20 giugno prossimi.

Nove giorni di forte impatto con un predicatore d’eccezione: Tommie Zito, evangelista di fama internazionale e fondatore dell’American Awakening, movimento che ha lo scopo di riunire i cristiani d’America. Questi nove giorni saranno ricchi di incontri di forte impatto spirituale.

La regione sarà suddivisa in tre aree ad ognuna delle quali saranno riservate tre giorni di eventi.

Lunedì 12 giugno si terrà il primo incontro alle 19,30 presso la Chiesa Bethel di Cosenza, in via Popilia.

Il 13 ed il 14 giugno vi saranno due incontri giornalieri, alle 10:00 presso la Chiesa Siloe di Rende in via De Pisis, la sessione mattutina con formazione teorica sull’evangelizzazione per poi passare all’uscita in strada e alla messa in pratica di quanto appreso; alle ore 19,30 nei locali della Chiesa Bethel di Cosenza, in via Popilia, si svolgeranno le riunioni serali per accogliere le persone contattate durante il giorno e permettere alla presenza di Dio di muoversi.

Giovedì 15 giugno alle 19,30 l’incontro si terrà presso il Centro Maranatha di Catanzaro, in viale De Filippis.

Il 16 e il 17 giugno vi saranno due incontri giornalieri, alle 10:00 sessione mattutina con formazione; e alle ore 19,30 nei locali del centro Maranatha in viale De Filippis, si svolgeranno le riunioni serali.

Lunedì 19 giugno si avrà la riunione alle 19,30 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà; mentre nei giorni del 19 e del 20 giugno vi saranno due incontri giornalieri, alle 10:00 sessione mattutina con formazione; e infine il 20 giugno alle ore 19,30 nell’ l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà.

In Italia vi sono quasi 60 milioni di abitanti, solo 500.000 di essi sono di fede protestante. Meno dell’1% della popolazione. Una ridottissima minoranza.

Obiettivo dell’evangelista Tommie Zito e del suo team è quello di formare e mobilitare i credenti a condividere la loro fede al fine di avere un impatto incisivo sulle chiese e sulle città.

Due gli elementi sostanziali che motivano la campagna: portare Cristo al mondo ad opera dei credenti che si aprono al di fuori delle mura delle chiese; favorire l’unità tra chiese e ministeri allo scopo di lavorare con una visione comune.

Il progetto del team Awakening è quello di venire almeno due volte l’anno in Italia per i prossimi 20 anni, dando enfasi alle chiese locali per lavorare insieme ed investire nella ricerca appassionata della santità di Dio.