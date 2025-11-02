Palazzo Carratelli di Amantea ha ospitato la presentazione dell’edizione critica in inglese, a cura di Raffaele Gaetano, dei Giornali di viaggio a piedi in Calabria (Journals of a Landscape Painter in Southern Calabria) di Edward Lear, noto viaggiatore, pittore e diarista britannico, protagonista di un indimenticabile viaggio a piedi nella regione nell’estate del 1847.

L’incontro si è svolto alla presenza di un nutrito gruppo di scrittici e intellettuali canadesi, inglesi, americani e australiani della prestigiosa Sarah Selecky Writing School, che hanno scelto la Calabria come luogo di ritiro e riflessione letteraria. Le stesse, a fine evento, hanno posto al curatore del libro (edito da Laruffa) una nutrita serie di domande. Lear è stato al centro dell’attenzione anche nel corso del successivo rinfresco offerto dal padrone di casa, l’ambasciatore Gianludovico De Martino di Montegiordano e dalla sua cortese consorte, l’artista inglese Camilla Thompson.

Ricordiamo che il prof. Raffaele Gaetano ha già dedicato a Edward Lear numerosi altri scritti, tra cui la ben nota edizione dei 109 disegni di soggetto calabrese da lui portati alla luce alla Central Library di Liverpool con il titolo di Per la Calabria selvaggia.

A fine serata, Gaetano ha riservato parole di apprezzamento per gli organizzatori dell’evento, dichiarando: «Elettrizzante esperienza a Palazzo Carratelli di Amantea, ospite dell’ambasciatore Gianludovico De Martino e della colta consorte Camilla». Ha, inoltre, ringraziato, assieme alle scrittrici straniere, il prof. Giuseppe Villella, che parte ha avuto nell’edizione in inglese del libro, «per l’affettuosa consuetudine».