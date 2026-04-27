Lo scorso 25 aprile, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nella stupenda cornice del Castello Aragonese, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del Premio letterario Internazionale “Di terrore, di mistero e di altri racconti”: storie soprannaturali, horror, noir, fantasy e fantascienza, storie di fantasmi, creature mostruose, alieni, streghe e vampiri” indetto dalle associazioni culturali “Mystica Calabria” e “Khoreia 2000” con il patrocinio dell’amministrazione comunale della città di Castrovillari e la Gas Pollino.

Il giornalista e scrittore Riccardo Cristiano, con suo libro “La compagnia del lupo e la Confraternita di Carpocrate” edito da Officine Editoriali Da Cleto riceve il premio come Terzo classificato nella sezione “Romanzo edito e racconti editi”. Calabrese, di origini lametine, ma residente a Cleto in provincia di Cosenza, attivista per i diritti civili in Calabria da più di 25 anni, promuove iniziative culturali e di valorizzazione del territorio. Il libro premiato è il secondo volume della saga archeo-fantasy ambientato in Calabria e che segue le gesta dei personaggi Riccardo, Luigi, Fabio, Ilaria, Giuseppe e Francesco.

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Un libro che travolge e coinvolge, così è stato definito dalla critica. Questa nuova avventura della “Compagnia del Lupo” indaga altri misteri, racconta di antiche legende calabresi, accompagnando il lettore, in luoghi inesplorati o poco conosciuti. La Compagnia del Lupo e la Confraternita di Carpocrate, condurrà i moderni “Goonies” in avventure che si svolgeranno da nord a sud della Calabria: San Giovanni in Fiore, Carlopoli, Cetraro, Conflenti, Fuscaldo, Mendicino, Cotronei, e in tanti altri posti collegati fra loro. Il filo conduttore è sempre l’amicizia vera, il rispetto per l’ambiente ed il territorio, la voglia di fare la differenza, lottando in prima persona, in un’unione alchemica di misticismo e scienza.

Un romanzo iniziatico, un’avventura esoterica. Il cuore del libro è un viaggio: non solo geografico, ma interiore. La “compagnia” non è solo un gruppo di personaggi, ma una soglia: chi entra in quel cerchio accetta di guardare il mondo con occhi più antichi. Un intreccio tra storia segreta, simboli e potere, con la confraternita come metafora dell’ombra collettiva. Una riflessione narrativa sul sapere proibito, su ciò che viene custodito, distorto o cancellato. Un testo che usa il lupo come figura liminale, tra istinto e coscienza, tra selva e civiltà in una narrazione che mescola folklore, antropologia e spiritualità, senza mai diventare didascalica.

Relativamente al premio letterario ed al suo libro, Riccardo Cristiano dichiara: “Ritornare a Castrovillari per ritirare un premio tanto prestigioso, mi rende felice e onorato, consapevole che chi ha letto il mio libro, come me, condivide l’amore per la mia terra, la Calabria. Ringrazio la giuria che ha attentamente valutato il mio secondo lavoro editoriale, penso sia difficile scegliere fra tante opere valide e appassionanti. Ci tengo a ringraziare il mio editore e compagno di vita, Marco Marchese, che ha da sempre creduto in me e nelle storie che scrivo. Il lupo è metamorfosi, gnosi, risveglio, tutto ciò avviene ogni giorno, non solo nelle pagine del mio libro ma anche nel mio vivere il qui ed ora. A volte, quando si cambia, si pensa di perdere tutto, perché sopraggiunge la paura. Ma quando ci si guarda davvero, allora, accettarsi per come siamo, seguire l’istinto, ci salva. I luoghi che descrivo nel libro, come anche i miei amici, la mia Compagnia, sono parte di me, sono vitali. Un particolare ringraziamento alla mia “Compagnia” che mi sostiene nelle ricerche e nelle avventure che, vivo davvero, ogni qual volta, zaino in spalla, esploro gli angoli nascosti intorno a me. Rispetto all’anno scorso, nuovi compagni di viaggio, costellano le mie giornate, come l’associazione Culturale Mistery Hunters, della quale mi onoro di fare parte e naturalmente il mio amico sia nel libro che nella vita di tutti i giorni, Luigi Serafino Gallo. L’avventura continua, statene certi”.

Riccardo ci dice infatti, che, a fine anno, uscirà anche il terzo capitolo della saga, ancor più avvincente e con ulteriori colpi di scena, i quali, forse, sveleranno chi è in realtà il Lupo e quali sono le sue origini. Nel frattempo, i due volumi, La Compagnia del Lupo e la Quarantesima porta, e “La Compagnia del Lupo e la Confraternita di Carpocrate” sono disponibili sul sito delle Officine Editoriali da Cleto.