L’altalena della vita con i suoi labirinti imprevedibili è il filo conduttore di una nuova opera letteraria che ha i requisiti per lasciare il segno in chi legge. Opera di esordio per Rossella Scalzi Tonelli.

La scrittrice originaria della piccola frazione Arietta di Petrona’ ha appena pubblicato l’opera autobiografica dal titolo : ” E se fosse andata bene così ? Un punto di domanda per intrecciare emozioni, eleganza e leggerezza alla ricerca dello scopo più bello della vita: la bellezza. ” Un racconto autobiografico tra slanci e cadute dove le grandi tematiche della vita si fondono con episodi ironico, dettagli scintillanti e un’ estetica sensibile al bello”si legge nella sinossi di un libro che sa dare voce alla resilienza e al riscatto quando le cose non vanno per come dovrebbero andare. Non marginale un messaggio alle donne: “Amatevi sempre, non sminuitevi e non smettere mai di splendere”. Ogni biografia è una biologia: la vita di Rossella è così la vita di tutti. In poche parole: una storia intima capace di emozionare, ispirare e fare sorridere: per chi ama le narrazioni vere, di vita reale. Rossella Scalzi Tonelli non vive più in Calabria, ma alla sua terra di origine non rinuncia mai e si porta dietro un tratto caratteristico della geografia umana calabrese: dice ciò che pensa, pensa ciò che dice. Non è un caso se l’opera di Rossella Scalzi è dedicata al compianto nonno con parole che scaldano il cuore: “A mio nonno, nei miei occhi il tuo cuore batte ancora”. Quando la memoria diventa un porto sicuro.