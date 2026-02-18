Molto intensa la pioggia caduta sul territorio pentonese dalla mezzanotte in poi: si temeva smottamenti ed sono puntualmente arrivati.
Una copiosa frana si registra sulla strada statale 109 tra il santuario di Termine e località Cafarda. Ci troviamo a 4 chilometri dal centro abitato. Tanti alberi sono stati strappati dal terreno. Dopo la segnalazione del Comune di Pentone, sono giunti sul posto non solo i vigili, ma anche operatori dell’Anas. Al momento il traffico è interrotto e si sta lavorando per ripristinare la viabilità.
La perturbazione ancora non ha abbandonato la Calabria dove in 40 giorni si è registrata la pioggia che solitamente si accumula in un anno.
Resta attivo il numero telefonico 800222211 per segnalazioni e richieste di intervento.