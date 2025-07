Due eccellenze del territorio, la realtà dell’Università Magna Græcia di Catanzaro e quella del Conservatorio Tchaikovsky, si sono ufficialmente unite per avviare un progetto musicale e culturale ambizioso: il Coro universitario della Magna Græcia. Un’iniziativa aperta a tutti, a prescindere da esperienze pregresse nel settore, che coinvolge studenti, docenti, amministrativi in una nuova armonia. Il coro rappresenta un progetto che promuove il senso di comunità, valorizzando il talento e l’espressione artistica di coloro che vivono, a vario titolo, il Campus universitario di Catanzaro. Gli obiettivi di questo progetto sono molteplici: promuovere la cultura musicale, offrire un’opportunità per apprezzare e praticare il canto corale, sviluppare abilità e migliorare le capacità vocali, di ascolto e di lavoro di squadra, creare identità e senso di gruppo. Il coro universitario della Magna Græcia nasce sulla base della collaborazione avviata tra l’Ateneo di Catanzaro e il Conservatorio Tchaikovsky, a seguito della stipula di una convenzione tra le due realtà, unite dalla volontà comune di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso iniziative congiunte capaci di elevare il livello culturale. Le audizioni per entrare a far parte del coro UMG si sono svolte nei giorni scorsi nel teatro dell’Area Multimediale di Ateneo e sono state tenute dai Maestri Filippo Arlia, Francesco Villella, Giuseppe Bono, Luigi Vincenzo e dalla Commissione composta dal rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, dalla direttrice del Conservatorio Tchaikovsky, dott.ssa Valentina Currenti, dalla dott.ssa Barbara Saccà e dal prof. Giuseppe Chiarella.

«Siamo davvero felici di aver avviato questo progetto che ha consentito all’Università Magna Græcia di avere un coro, così come le migliori università al mondo – ha dichiarato il magnifico rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda. È un sogno che si avvera, un modo nuovo per fare cultura e musica, reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky che ringraziamo per il lavoro che ha già svolto e per quello che farà».

«Il coro universitario della Magna Græcia sarà, prima di tutto, un laboratorio musicale vivo e dinamico, dove la pratica del canto corale diventerà strumento di formazione, espressione e condivisione – ha affermato la Direttrice del Conservatorio Tchaikovsky dott.ssa Valentina Currenti -. Attraverso la coralità, i partecipanti impareranno a essere parte di un tutto armonico, a respirare insieme, a costruire un suono comune che nasce dalla somma delle singole voci. Siamo convinti – ha sottolineato la direttrice Currenti – che questo coro rappresenti solo il primo passo di un cammino ricco di iniziative musicali comuni, capaci di lasciare un segno concreto e duraturo nel panorama culturale del nostro territorio».

Il coro universitario della Magna Græcia si occuperà dell’apertura dei più importanti eventi dell’Ateneo di Catanzaro e, grazie alla collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky, avvierà progetti musicali innovativi e originali. Il primo evento a cui prenderà parte il Coro universitario della Magna Græcia sarà il concerto con l’Orchestra Filarmonica della Calabria in programma venerdì 5 settembre 2025 in Piazza della Resistenza a Praia a Mare, nell’ambito del Campus Internazionale Afam del Conservatorio Tchaikovsky dal titolo “Era mio Padre – Ennio Morricone”, diretto da Andrea Morricone.