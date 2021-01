Nasce Epli Calabria, nuovo ente di supporto per le Pro Loco. Una struttura snella e innovativa, una presenza capillare sui territori, una serie di servizi efficaci ed orientati al supporto delle singole Pro Loco. Tutto questo e molto altro è e sarà Epli Calabria (Ente Pro Loco Italiane). Un parto quasi spontaneo ed indotto dal basso, quello del nuovo sodalizio, che ha visto protagoniste le Pro Loco della regione sin dalla costituzione, interamente concertata e condivisa, nonostante le distanze geografiche tra le cinque province rappresentate.

Epli Calabria «ha l’obiettivo ambizioso di rappresentare il punto di riferimento per le associazioni iscritte, fornendo loro assistenza e formazione costanti, al fine di aiutarle a svolgere al meglio la propria mission statutaria. Siamo consapevoli delle sfide che quotidianamente le Pro Loco sono impegnate a vincere, sui propri territori, proprio per questo Epli strutturerà una rete fatta di esperienze, professionalità e progettualità, funzionale al mondo associativo». Un mondo che proprio in questo periodo sta cambiando radicalmente e che vedrà le pro-loco protagoniste di un salto di qualità non indifferente, dettato dalla riforma del Terzo Settore in corso di attuazione. In questa fase così delicata, Epli Calabria si impegna ad accompagnare le proprie iscritte lungo tutto il processo di transizione e di adeguamento degli statuti, fino all’inserimento nel registro regionale, annullando di fatto ogni problematica legata alla mancanza di informazioni.

Ma non solo, il neonato ente, fornirà alle singole Pro Loco un servizio di formazione costante a trecentosessanta gradi. Dalla fase di startup fino alla gestione ordinaria, dall’area fiscale e amministrativa all’organizzazione di eventi. Fino alla formazione per operatori e volontari impegnati nel Servizio Civile Universale. Settore, al quale Epli presterà una attenzione particolare, attraverso la sinergia con la Holding interna Promozione Italia ETS, che lavorerà esclusivamente per garantire la possibilità ai giovani calabresi di avvicinarsi al mondo della promozione turistica e culturale attraverso una esperienza formativa vissuta da protagonisti.

Epli Calabria ha al suo interno donne e uomini che da anni, con passione ed impegno si spendono per la valorizzazione e la promozione dei propri territori, e che da oggi, vogliono condividere con i propri associati il proprio bagaglio di esperienze nel campo culturale, sociale e turistico, mossi da valori quali la cittadinanza attiva, la coesione sociale, la cultura della cooperazione, dello scambio di esperienze.