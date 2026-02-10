Maida festeggia un momento storico: il riconoscimento ufficiale a Città fa da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il Carnevale Maidese 2026, giunto alla sua 29ª edizione. Un evento – come riporta una nota pervenuta in redazione – che da quasi trent’anni rappresenta identità, partecipazione e orgoglio collettivo, pronto anche quest’anno a trasformare le strade del borgo in un’esplosione di colori, musica e creatività.

Dal 14 al 17 febbraio 2026, Maida sarà attraversata da sfilate di carri allegorici, spettacoli itineranti, animazione per grandi e piccoli, concerti e performance artistiche, in un programma pensato per coinvolgere l’intera comunità e i tanti visitatori attesi.

Il Carnevale Maidese nasce da una collaborazione corale che vede protagonista l’associazione capofila New Generation Maida, affiancata dai giovani del territorio, dall’amministrazione comunale e da numerose associazioni locali, in un esempio concreto di sinergia e partecipazione attiva.

Il calendario degli eventi si aprirà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 16:00, con mascotte Disney, carri allegorici, grandi mascotte ballerine e una chiusura affidata a un coinvolgente DJ set.Domenica 15 febbraio, sempre dalle ore 16:00, sarà la giornata dedicata agli artisti di strada: giocolieri, trampolieri, street band e mangiafuoco animeranno il centro cittadino, prima della sfilata dei carri e del concerto del gruppo musicale Mosaiko.

Il gran finale è previsto per martedì 17 febbraio, con animazione per bambini, spettacoli circensi, la tradizionale rappresentazione della morte di Carnevale e una festa conclusiva all’insegna della musica e del ballo con Kan DJ.

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2026 sarà il Festival degli Artisti di Strada, realizzato con il contributo della Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria che incanta. Un’iniziativa che porterà a Maida artisti di rilievo nazionale e internazionale, capaci di stupire e affascinare pubblici di tutte le età.

Tra i protagonisti annunciati figurano Ruggero, mago e giocoliere leggero, Robito Fire Show con le sue spettacolari esibizioni di fuoco, la street band Boa Vibração con la partecipazione speciale di Mestre Melo e Glau Santana, e il suggestivo Circo Ramingo, che unisce teatro, circo e poesia visiva.

Il Carnevale Maidese 2026 si conferma così non solo una festa popolare, ma un vero e proprio progetto culturale capace di valorizzare il territorio, rafforzare il senso di comunità e offrire uno spettacolo diffuso, dove tradizione e innovazione si incontrano sotto il cielo di Maida.